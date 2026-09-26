БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тежка катастрофа отне живота на трима души на пътя София...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Продажбите на имоти в Испания продължават да спадат

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази

Сделките през юли са с 5% по-малко в сравнение със същия месец на миналата година

продажбите имоти испания продължават спадат
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Продажбите на жилища в Испания продължават да спадат. Сделките през юли са с 5% по-малко в сравнение със същия месец на миналата година.

В абсолютни стойности броят на сключените договори за покупко-продажба на имоти през юли надхвърля 61 хиляди. Въпреки това, спрямо изключително силния юли на 2025 г. се отчита спад от 5,1 на сто.

Секторът на недвижимите имоти отчита кумулативен спад от 3% през първите седем месеца на 2026 г. в сравнение със същия период на миналата година.

Понижението се усеща най-силно при имотите на вторичния пазар, където сделките намаляват с над 6 на сто, докато новото строителство показва по-голяма устойчивост със спад от едва 1,5%.

Намалението на сделките е най-голямо в Астурия, на Балеарските острови и в Страната на баските. В същото време области като Навара и Галисия отчитат сериозен ръст на продажбите. Най-голям обем от сделки продължават да се сключват в Мадрид, Барселона, Аликанте и Малага.

#продажби на имоти #спад в продажби #Испания

Последвайте ни

ТОП 24

Никола Цолов не завърши първото основно състезание в Гран при на Азербайджан
1
Никола Цолов не завърши първото основно състезание в Гран при на...
Премиерът Радев: Искам да видя, че изнасяме готова продукция с добавена стойност
2
Премиерът Радев: Искам да видя, че изнасяме готова продукция с...
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави
3
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави
Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата започва от 1 октомври
4
Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата...
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
5
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
Минималната работна заплата ще се изчислява по нов механизъм, решиха депутатите
6
Минималната работна заплата ще се изчислява по нов механизъм,...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
6
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...

Още от: Европа

Протести в Европа заради скъпите горива: За какви мерки настояват в Португалия и Италия?
Протести в Европа заради скъпите горива: За какви мерки настояват в Португалия и Италия?
Кулминация от посещението на папа Лъв XIV във Франция Кулминация от посещението на папа Лъв XIV във Франция
Чете се за: 00:40 мин.
Путин определи твърденията за планирана атака срещу европейски страни като "пълна глупост" Путин определи твърденията за планирана атака срещу европейски страни като "пълна глупост"
Чете се за: 00:40 мин.
Папа Лъв XIV на "Стад дьо Франс" (СНИМКИ) Папа Лъв XIV на "Стад дьо Франс" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
Пиер Граменя: Трябва да инвестираме много повече в отбраната Пиер Граменя: Трябва да инвестираме много повече в отбраната
Чете се за: 12:30 мин.
80 000 млади хора привестват папа Лъв XIV тази вечер на "Стад дьо Франс" 80 000 млади хора привестват папа Лъв XIV тази вечер на "Стад дьо Франс"
Чете се за: 04:42 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа отне живота на трима души на пътя София – Варна, други двама са пострадали
Тежка катастрофа отне живота на трима души на пътя София –...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Протести в Европа заради скъпите горива: За какви мерки настояват в Португалия и Италия? Протести в Европа заради скъпите горива: За какви мерки настояват в Португалия и Италия?
Чете се за: 02:22 мин.
Икономика
"Фич" повиши перспективата пред рейтинга на България, но предупреди за прегряване на икономиката "Фич" повиши перспективата пред рейтинга на България, но предупреди за прегряване на икономиката
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Ново тлеещо огнище близо до изгорелия цех в град Бяла отново вдигна на крак пожарникарите Ново тлеещо огнище близо до изгорелия цех в град Бяла отново вдигна на крак пожарникарите
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Извънредно положение в САЩ: Опасна буря се насочва към източното...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Путин определи твърденията за планирана атака срещу европейски...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Жители на кюстендилски села излязоха на протест заради липсата на...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ