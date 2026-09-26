Продажбите на имоти в Испания продължават да спадат

Продажбите на жилища в Испания продължават да спадат. Сделките през юли са с 5% по-малко в сравнение със същия месец на миналата година.

В абсолютни стойности броят на сключените договори за покупко-продажба на имоти през юли надхвърля 61 хиляди. Въпреки това, спрямо изключително силния юли на 2025 г. се отчита спад от 5,1 на сто.

Секторът на недвижимите имоти отчита кумулативен спад от 3% през първите седем месеца на 2026 г. в сравнение със същия период на миналата година.

Понижението се усеща най-силно при имотите на вторичния пазар, където сделките намаляват с над 6 на сто, докато новото строителство показва по-голяма устойчивост със спад от едва 1,5%.

Намалението на сделките е най-голямо в Астурия, на Балеарските острови и в Страната на баските. В същото време области като Навара и Галисия отчитат сериозен ръст на продажбите. Най-голям обем от сделки продължават да се сключват в Мадрид, Барселона, Аликанте и Малага.