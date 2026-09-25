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Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата започва от 1 октомври

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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изплащането компенсациите високите цени горивата започва октомври
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Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата в размер на 50 евро по програмата „Инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти“, започва от 1 октомври. Това съобщиха от Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Изплащането на компенсацията ще се осъществи от дирекциите „Социално подпомагане“, без да е необходимо гражданите да подават заявления-декларации.

На еднократна компенсация в размер на 50 евро ще имат право: лица и семейства с ниски доходи (под линията на бедност), обект на системата за социално подпомагане; деца и младежи без родителска грижа до 21-годишна възраст, които напускат резидентна социална услуга; подпомагани с целева помощ за отопление през текущия отоплителен сезон семейства; отглеждащи деца с трайни увреждания; деца сираци, които са подпомагани със семейни помощи за деца; деца, настанени при близки и роднини или в приемни семейства и военноинвалиди и военнопострадали, които са обект на социална подкрепа.

От агенцията посочват, че в случай че подпомагано лице попада в повече от една от целевите групи, компенсацията ще се предоставя само на едно от основанията.

Компенсацията ще се изплаща касово чрез лицензиран пощенски оператор или безкасово по лична платежна сметка - по заявения от гражданите начин в подаденото заявление-декларация за отпускане на съответния вид помощ.

Гражданите, заявили желание за изплащане на целевата помощ за отопление на търговеца на твърдо гориво, който е осъществил доставката, могат да получат компенсацията в пощенския клон на „Български пощи“ по настоящия си адрес, посочиха още от АСП.

Сумите ще бъдат налични за получаване в пощенските клонове на „Български пощи“ от 1 до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември.

#компенсации за горивата #50 евро #1 октомври #Агенция за социално подпомагане #изплащане

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