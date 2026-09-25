БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кабинетът си постави цел: Дефицит до 3% през 2027 г.
Чете се за: 03:40 мин.
Спасиха бедстващ делфин край Поморие
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В България функционират само два дома за деца, от 137 вече са закрити 135, каза социалният министър в Ню Йорк

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Запази
българия функционират два дома деца 137 вече закрити 135 каза социалният министър йорк
Слушай новината

В България функционират последните два дома за медико-социални грижи за деца, които предстои да бъдат затворени. Към края на юли 2026 г. в тях се отглеждат 92 деца с увреждания. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на кръгла маса на тема „Деца, въвлечени в конфликти“, организирана от организацията „Надежда и домове за децата“ в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, САЩ, съобщиха от ведомството.

Към края на юли 2026 г. над 3600 деца са настанени в семейства на роднини или близки, а над 1300 – в приемни семейства, където остават за около 1 – 2 години, докато социалните служби работят с роднините за реинтеграцията им в семейството.

През 2010 г. броят на децата в институции надхвърляше 7500, допълни министър Ефремова. От общо 137 специализирани институции за тях, 135 са закрити.

Ефремова подчерта, че най-значимият резултат от реформата в грижите за децата е превесът на грижата в семейна среда.

България значително подобри и мерките за превенция на изоставянето, реинтеграцията в семейна среда, осиновяването и приемната грижа. В момента голяма част от усилията на Министерството на труда и социалната политика са насочени към качеството на предоставяната подкрепа, развитие на услуги за ранно детско развитие, навременна интервенция на увреждания и превенция на изоставянето. Подкрепени са над 27 000 деца в рамките на Европейската гаранция за детето, като сред тях има и 79 украински.

„В процеса по деинституционализация на грижите за деца и създаването на изцяло нови социални услуги не става въпрос за пари или фискални ограничения. Става въпрос за човешка отговорност“, коментира Ефремова. Според нея ключов момент е приемането на децата и създаването на възможности да придобият умения, които да ги научат да взимат самостоятелни решения в живота си.

Снимки: Министерство на труда и социалната политика

Участниците в дискусията обсъдиха възможните начини за подкрепа на деца, които страдат от военни конфликти. Министър Ефремова припомни, че за всички деца от Украйна, които са пристигнали в България, са създадени възможности да ползват безплатни социални услуги. Организирани са специални лагери за рехабилитация, в които близо 100 украински деца са получили подкрепа за преодоляване на травмата от загубата на родителите си. „Украинските деца живеят в безопасна и подкрепяща среда с достъп до услуги в България“, допълни Ефремова.

#реформа в грижата за деца #Наталия Ефремова #министър на труда и социалната политика #закриване на домове за деца

Последвайте ни

ТОП 24

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София на живо по БНТ 3
2
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
3
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
4
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа прокурорския син
5
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа...
Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на посланика ни в ОАЕ
6
Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на посланика ни в ОАЕ

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Почина Марина Влади
2
Почина Марина Влади
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
6
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...

Още от: Общество

МВР откри денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес
МВР откри денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес
Людмила Петкова: Данъкът за моя апартамент от 75 кв. м ще се вдигне с 15 евро Людмила Петкова: Данъкът за моя апартамент от 75 кв. м ще се вдигне с 15 евро
Чете се за: 02:05 мин.
Два времеви пласта и нови герои: Какво ни очаква в новия сезон на „Под прикритие“? Два времеви пласта и нови герои: Какво ни очаква в новия сезон на „Под прикритие“?
Чете се за: 07:45 мин.
Социолози: Очертава се ниска избирателна активност на президентските избори Социолози: Очертава се ниска избирателна активност на президентските избори
Чете се за: 02:47 мин.
Разкриват подземната инфраструктура на римските терми в Рациария Разкриват подземната инфраструктура на римските терми в Рациария
Чете се за: 02:32 мин.
Академия за безпилотна авиация във ВУТП: В нея ще се обучават дрон оператори, инженери и специалисти Академия за безпилотна авиация във ВУТП: В нея ще се обучават дрон оператори, инженери и специалисти
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Кабинетът си постави цел: Дефицит до 3% през 2027 г.
Кабинетът си постави цел: Дефицит до 3% през 2027 г.
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
МВнР: България остава отворена за конструктивен диалог със Северна Македония МВнР: България остава отворена за конструктивен диалог със Северна Македония
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
МВР откри денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес МВР откри денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Визитата на Си в САЩ: Тръмп определи срещата като "страхотна" Визитата на Си в САЩ: Тръмп определи срещата като "страхотна"
Чете се за: 04:07 мин.
По света
ЦИК: 27 остават кандидатските двойки в борбата за...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Започва предизборната кампания
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Два времеви пласта и нови герои: Какво ни очаква в новия сезон на...
Чете се за: 07:45 мин.
У нас
Спасиха бедстващ делфин край Поморие
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ