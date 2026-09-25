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Гълъб Донев: Ръстът на цените не е заради еврото, високата инфлация съвпадна с приемането ни в еврозоната

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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гълъб донев ръстът цените заради еврото високата инфлация съвпадна приемането еврозоната
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Ръстът на цените не е заради еврото, високата инфлация съвпадна с приемането ни в еврозоната. Това заяви вицепремиерът и министърът на финансите Гълъб Донев.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Покачването на инфлацията у нас съвпадна с приемането ни в еврозоната. Но не може да бъде винено еврото за Инфлацията в България. В този период започна кризата в Ормузкия проток. Всичко това се отрази. България е отворена икономика и разчита на внос. Всички тези шокове и вариации оказват влияние върху всички стоки и услуги."

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Еврото, въпреки някои желания ръстът на инфлацията да бъде преписан на еврото, не може обективно да бъде потвърдено. Цените започнаха да нарастват още през лятото на предходната година. Това беше свързано с ръста на цените на електрическата енергия и горивата."

Вицепремиерът изтъкна и че страната ни е изправени и пред проблема с нарушените доставки в Черноморския регион:

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Сега имаме още един шок в Черноморския регион - с нарушените вериги на доставка. Приключи добиването на реколтата с пшеница, рекордни добиви, но заради ситуацията в Черноморския регион, този добив не може да бъде изнесен. Не може и до други страни заради ниските нива на река Дунав. Това също води до инфлация. Ние сме на трето място по ръст на инфлацията в еврозоната."

Той посочи, че правителството подпомага уязвими групи от обществото заради ръста на горивата. и добави, че се предприемат редица мерки, които да задържат ръста на цените, подкрепяйки производителите по веригата.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Няма как да предотвратим ръста, не знаем до какво ще доведе едно по-нататъшно изостряне на конфликта. Този ръст на инфлацията в България не може да бъде съотнесен към еврото."

Гълъб Донев посочи, че процентното нарастване на горивата в България остават най-ниски в ЕС.

#министър Гълъб Донев #еврото #Инфлация #еврозона

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