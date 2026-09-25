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Живеещите в района на свлачището в "Аспарухово" - институциите се опитват да замаскират причините

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Чете се за: 05:37 мин.
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Институциите се опитват да замаскират причините, които доведоха до свлачището в кв. "Аспарухово". Това е част от притесненията на живеещите там. По думите им, не подпочвените води, а строеж в района е довел до случилото се:

Радослав Христов: "Причините главното са, че по това малко пътче минаваха огромните камиони с пръстта, която извозваха от обекта. Това малко пътче е на няколко метра от изкопа, който изобщо не е 7 метра дълбок, както го обявяват, а е доста повече, да не казвам, че двойно и нещо нагоре. Тоест, тези тежки камеони с тези вибрации, при увлажнението на почвата, доведоха до скъсване на водопровода и пропадане на пръстта. Всички институции се опитват да изкарат, че това си е нормално свлачище, следствие на подпочвените води. Да, ама не."

Освен това и последващите действия на властите не успокояват хората:

Радослав Христов: "В продължение на няколко нощи изливаха бетон, който е точно съвпада, едно към едно с фундаментите на едната от сградите. Казват, че там ще подпрат свлачището, но разстоянието е около 20-30 метра. Защо не почнаха директно да леят бетона от свлачището към фундамента, който ще изграждат, а направиха първо фундамента? Използва се ситуацията на бедственото положение, където не се изискват много съгласуване на документи и де-факто се изляха основите на една от сградите."

В момента хората стигат до домовете си по обходен път, който е доста по-тесен и обраснал.

Радослав Христов: "Сега чуваме, че има план и за слагане на светофарна уредба, защото няма как да се разминаваме. Но това, според мен, не е на практика осъществимо и ще затрудне още повече движението към нашите къщи, защото няма място, къде да се изчакват колите. Тоест ако се събират две-три коли, те няма къде да изчакват, дефакто."

Властите тепърва ще установяват причините за случилото се"

инж. Олег Колев, експерт-геолог към Община Варна: "Извадихме проби. Констатираната вода е на около 3 метра, с водопонижаването слиза на 5 метра и половина. И чакаме да излезнат пробите за водата, да видим какви са и евентуално земните проби какви показатели ще покажат. И тогава вече ще пристъпим към следващите решения за укрепване на пътя.

- От ВиК казаха, че са изследвали водата и тя няма нищо общо с тяхната вода, по техните търбопроводи. Каква е тази вода? Подпочвена ли?

Не може ВкК да вземе проба и да си я изследват сами в техната лаборатория. Пробата трябва да се изследва в независима лаборатория, която е лицензирана и както е нормално по законовия ред. Ние също сме взели проба за водата и сме я дали в лицензирана лаборатория. След понеделник ще даде резултати и тогава ще ви кажем, какво има в нея. От тук нататък следва да се вземат решения за укрепване на пътя, възстановяване на водопровода, да не е на повърхността."

инж. Веселин Русев, управител на ВиК – Варна: "До началото на изкопа, до началото на обекта, който е април, до тогава, никога не сме имали аварии в тази зона, в този търбопровод и на тази алея. Което идва да ви каже, че това свличане на подпорната стена на изкопа не е провокирано от нашето съоръжение. Знам, че водата излиза на 1,80 - 2 метра под нивото на повърхността, което значи високо ниво на подпочвените води. В комбинация с пясъка в един момент става неудържимо. Това, което се говори, че е причинено от водопроводна авария, са пълни глупости. Залагам се името."

От ВиК - Варна казват, че тук за района на свлачището е необходимо да има мораториум за строителството, защото капацитетът на водопреносната мрежа вече е изчерпан.

От Община върна пък казаха, че имат набелязани конкретни мерки

Благомир Коцев, кмет на Община Варна: "Община върна работи по определени стъпки, които са свързани с ограничаването, по-скоро балансирането на строителството в целия град, не само в определени територии, но най-вече в териториите, които са най-засегнати от липсата на инфраструктура и голям инвеститорски интерес. Вече върви групата, която е за промяна на общия устройствен план, тъй като смятаме, че промените в параметрите, заложени в общия устройствен план са най-важното нещо, за да може да ограничим мащаба на строителството. Там има заложени огромни параметри в зони, в които няма инфраструктура, което е недопустимо."

Вижте още в прякото включване на Петър Дойкински

#кв. Аспарухово #свлачището #Варна

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