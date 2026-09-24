Стратегическо партньорство в туризма: България и водещ световен туроператор с меморандум за сътрудничество

За първи път в авиационната история на България на Летище Варна беше извършена церемония по именуване на самолет, който вече носи името „Варна“.

Боингът е собственост на един от най-големите европейски туроператори. С името си самолетът ще популяризира Варна като международна туристическа дестинация. Кръстник на самолета стана министърът на туризма Илин Димитров.