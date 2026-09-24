Стратегическо партньорство в туризма: България и водещ световен туроператор с меморандум за сътрудничество

За първи път в авиационната история на България на Летище Варна беше извършена церемония по именуване на самолет, който вече носи името „Варна“.
Боингът е собственост на един от най-големите европейски туроператори. С името си самолетът ще популяризира Варна като международна туристическа дестинация. Кръстник на самолета стана министърът на туризма Илин Димитров.
Илин Димитров, министър на туризма: „Реално днес Варна получава криле и ще можем да бъдем все по-активни на световната сцена. TUI ще поеме ангажимент под формата на меморандум за стъпаловидно нарастване на туристите, като нашата цел, като министерство и като държава, е те да станат поне два пъти повече. Това е част от стратегията ни за увеличаване на чуждестранните туристи, като целта на България е в края на мандата ни те да бъдат двойно повече – т.е. от 4 милиона да стигнем 8.“