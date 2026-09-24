Академия за безпилотна авиация във ВУТП: В нея ще се обучават дрон оператори, инженери и специалисти

Дронове вместо топка, пилоти вместо футболисти и първи полети за начинаещите. Това видяха днес посетителите в новата академия за безпилотна авиация Drone Arena Academy във Висшето училище по телекомуникации и пощи.

Зад управлението на дронове стоят концентрация, прецизност и бързи реакции, а задачата е лесна – да вкараш дрона във вратата, но преди това трябва да се научиш да го управляваш. Правилата са като във всеки отборен спорт.

Антон Пулийски, основател на „Drone Arena“: „Два отбора играят, по трима човека играят с такива топки – червени и сини. Съответно всеки отбор има нападател и двама защитници.“

Но зад играта стоят технологии, които имат приложение далеч извън спорта.

Антон Пулийски, основател на „Drone Arena“: „Вече се показва колко ползи има от тази технология, когато я използваме в земеделието. Вече виждаме как спасяваме хора в гористи местности, как гасим пожари.“

А във Висшето училище по телекомуникации и пощи подготвят хората, които да работят с тези технологии.

доц. д-р Ради Димитров, заместник-ректор на ВУТП: „Не е бъдеща технология, това е изградена технология, която е необходима на съвремието. Много от настоящите професии ще се трансформират във времето и ще се прилагат дроновете като средство, инструмент за използване.“

Докторант в учебното заведение има идея за приложението на дроновете и при кризисни ситуации.

Петко Бочаров, докторант във ВУТП: „Да се помага в малки населени места с дронове като носене на провизии и други неща, които им липсват, когато примерно има пожари, катастрофи, хората са затворени в малки райони и нямат достъп до големи населени места.“

От играта до спасителните мисии – дроновете вече са част от живота ни. А целта на академията е интересът към тях да се превърне в реални умения.