Бивш разследващ полицай създаде платформа за превенция и информираност за наркотиците

Бивш разследващ полицай и настоящ преподавател в Академията на МВР направи платформа в социалните мрежи, с която информира обществото за всички видове наркотици. Кога са се появили, какво е влиянието им, кои са най-опасни и пристрастяващи, как да разберете, че детето ви употребява – това са само част от въпросите, на които д-р Даниел Делчев отговаря. Според него най-голямата превенция е знанието за последиците от психоактивните вещества. Карина Караньотова се срещна с него.

В практиката си като разследващ полицай Даниел Делчев се е срещал с много наркозависими. Най-силен отпечатък у него оставя хероинозависим мъж, който се променя пред очите му.

д-р Даниел Делчев, преподавател в Академията на МВР, юрист: „Забелязах в рамките на едно по-дълго разследване, което протече, как се почва една сериозна деградация в когнитивно и физическо отношение и още тогава си помислих дали няма вариант да образоваме по-младите хора, за да знаят на по-достъпен език какво може да се случи при употребата на наркотици.“

10 години по-късно страниците с образователно съдържание във Facebook и YouTube са факт, а хероинът отстъпи място на фентанила, отново опиоид, но изцяло синтетичен.

д-р Даниел Делчев, преподавател в Академията на МВР, юрист: „Фентанилът се произвежда изцяло в лабораторни условия, той е изключително потентен, около 50 пъти по-силен от хероина и около 100 пъти по-силен от морфина. Представете си един подострен молив, на него поставете няколко зрънца фентанил – това е количеството, което принципно може да причини свръхдоза.“

Страниците в социалните мрежи се казват UPLAWd, а тяхното мото е: „Знанието е превенция!“ В тях, освен всичко свързано с психоактивните вещества, можете да намерите и правния аспект на нещата, като например кои вещества са наскоро добавени в списъка с наркотичните.

Като например синтетичните катинони. Ефектът им е подобен на този на амфетамините. Последните проучвания на пазара в Европа сочат нарастваща употреба и разпространение именно на метамфетамин и по-специално на синтетичните катинони. Популярна напоследък е и така наречената билка, която е синтетичен канабис и спада към дизайнерските дроги.

д-р Даниел Делчев, преподавател в Академията на МВР, юрист: „Проблемът при нея, както при фентанила, е големият риск от свръхдоза, защото този, който пръска, може да сложи повече от необходимото. Дори минимално превишаване може да доведе до тежка параноя.“

Някои европейски държави имат по-либерален режим за по-леките наркотици и по-специално марихуаната. Според адвокат Владимир Радев легализирането и у нас ще има положителен ефект, защото поне употребяващите ще знаят какво точно им се продава.

Владимир Радев, адвокат: „Бях свидетел на човек, който имаше тежко раково заболяване, човекът си пушеше марихуана. Мисля, че ако това облекчава живота на хората в последните им дни, трябва да бъде легализирано.“

От Министерството на здравеопазването признават за необходимостта от по-ефективен отговор на нарастващата употреба и злоупотреба с психоактивни вещества, включително сред деца и юноши. От ведомството информират, че работят за разширяване на достъпа до лечение и рехабилитация. Особено внимание се отделяло на необходимостта от подходящи услуги за деца и юноши със зависимости.