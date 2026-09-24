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Геройско посрещане: Овации в Гренландия за сделката със САЩ

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Посрещане, достойно за истински герои - това получиха днес представителите на гренландската делегация, при завръщането си в Нуук, след като сключиха споразумение за сигурност със САЩ.

С аплодисменти и бурни овации десетки гренландци очакваха на летището премиера Йенс-Фредрик Нилсен и външния министър. Във вторник гренландският премиер подписа заедно с Доналд Тръмп и датския премиер Мете Фредериксен споразумение, което разрешава разширяване на американското военно присъствие на арктическия остров. Сделката е далеч от интересите на Тръмп да анексира Гренландия, но формализира исканото от него засилено сътрудничество в областта на сигурността.

Йенс-Фредерик Нилсен, премиер на Гренландия: „Облекчението и успокоението, което се усеща сред гренландците показва, че сме направили необходимото за страната си. Не трябва да забравяме колко много хора се страхуваха, че можем да бъдем превзети от друга държава. Дори само мисълта за това беше много плашеща.“

#овации #сделка със САЩ #Гренландия

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