Геройско посрещане: Овации в Гренландия за сделката със САЩ

Посрещане, достойно за истински герои - това получиха днес представителите на гренландската делегация, при завръщането си в Нуук, след като сключиха споразумение за сигурност със САЩ.

С аплодисменти и бурни овации десетки гренландци очакваха на летището премиера Йенс-Фредрик Нилсен и външния министър. Във вторник гренландският премиер подписа заедно с Доналд Тръмп и датския премиер Мете Фредериксен споразумение, което разрешава разширяване на американското военно присъствие на арктическия остров. Сделката е далеч от интересите на Тръмп да анексира Гренландия, но формализира исканото от него засилено сътрудничество в областта на сигурността.