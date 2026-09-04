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Ново напрежение между Лондон и Буенос Айрес заради Фолклендските острови

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Президентът на Аржентина обеща санкции срещу петролни компании, работещи на района на архипелага

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Президентът на Аржентина Хавиер Милей засили напрежението с Обединеното кралство относно Фолклендските острови. Милей предупреди, че ще наложи икономически санкции на фирми, които добиват петрол близо до британската отвъдморска територия. Той заяви, че „ветровете на промяната“ благоприятстват претенциите на Аржентина към островите, окуражен от признаците, че САЩ може да преразгледат позицията си на неутралност по въпроса.

"Фолклендите са аржентински“, обяви Хавиер Милей в обръщение към нацията и обеща санкции срещу всяка петролна компания, работеща в района на архипелага в южния Атлантик.

Хавер Милей, президент на Аржентина: "Ще се наложат по-строги санкции и наказания на компании, участващи в неоторизирани операции. Доставчиците на тези проекти ще се сблъскат със същите санкции и ограничения, както компаниите, с които си сътрудничат. На нарушителите ще бъде забранено да сключват договори в Аржентина, независимо дали с публичния или частния сектор.“

Островите са обект на вековен спор между Аржентина и Великобритания. Той доведе до военен конфликт между двете държави през 1982-ра. Войната беше спечелена от Великобритания и островите остават нейно отвъдморско владение, но Аржентина, която нарича островите Малвински, не се отказва от претенциите си.

Новото напрежение идва след като американският президент, съюзник на Милей, намекна в интервю , че няма да подкрепи Великобритания в спор за територията.

Съединените щати традиционно запазват неутралитет по спора за суверенитет, като същевременно признават британското управление на островите. Доналд Тръмп обаче направи изненадващо изявление по въпроса.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Винаги преразглеждам всяка позиция. Тази е само една от многото.“

От своя страна Лондон, който контролира островите от 1833-та обяви, че Фолклендите "са британски", а ангажиментът на Великобритания към тях "е абсолютен и непоклатим.“

#Фолклендски острови #напрежение #Аржентина #Великобритания

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