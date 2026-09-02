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"Сделката на века" между САЩ и Венецуела

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Американският министър на енергетиката Крис Райт пристигна в Каракас

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Съединените щати установиха мажоритарен контрол върху петролната индустрия на Венецуела. Американският министър на енергетиката Крис Райт финализира мега сделката, обявена на Доналд Тръмп миналата седмица, с която Вашингтон придобива контрол върху 17 петролни находища с доказани залежи от около 65 милиарда барела черно злато. Това е една пета от запасите на петрол на страната с най-големи доказани залежи в света.

"Най-голямата петролна сделка в световната история" – така Доналд Тръмп нарече серията от споразумения с Венецуела. По думите на американския министър на енергетиката Крис Райт те ще увеличат значително производството на петрол в страната от сегашните 1 милион и 170 хиляди барела дневно.

Крис Райт, министър на енергетиката на САЩ: "Само тези споразумения ще доведат до увеличение от над два пъти на производството на петрол във Венецуела през следващите няколко години."

14 нови договора получава подкрепяната от Вашингтон компания North American Blue Energy Partners. Тя ще разработва нефтени находища досега контролирани от няколко китайски и една руска фирма. В замяна на 100-годишната концесия, американската държава получава 35-процентен дял в компанията и "преференциален достъп" до 20 процента от производството ѝ на себестойност. Американският петролен гигант Шеврон също подписа договор да разработва две нови петролни находища в пояса на Ориноко. Мега сделката беше одобрена от парламента във Венецуела.

Хорхе Родригес, председател на парламента на Венецуела: "Вярно е, че петрола прави пари, но за да започнеш да произвеждаш, трябва да инвестираш огромни средства, каквито Венецуела няма. Трябват ни нови технологии за добив на този суров петрол."

Тя обаче предизвика критики от опозицията във Венецуела и американските демократи. Някои я нарекоха "съвременен колониализъм". Други видяха в нея политически ход на Тръмп, целящ да понижи цените на петрола на световните пазари, а от там и на горивата за американските потребители преди междинните избори през ноември. Обикновените венецуелци реагираха с недоверие.

Густаво Лосада, собственик на магазин: "Не виждам никаква полза за хората, защото американците ще вземат петрола, а после какво?"

Немесио Родригес, продавач на дрехи: "Не знам, Тръмп винаги прави нещата в своя полза, а не в полза на Венецуела."

снимки: БТА

Анализатори предупреждават, че сделката може да изкриви пазара. Несигурност сред инвеститорите създава и въпросът дали правилата на играта може да се променят при смяна на ръководството във Вашингтон и Каракас.

#сделка за петрол #САЩ #Венецуела

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