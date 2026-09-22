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Президентът Илияна Йотова: Великият държавнически акт от 1908 г. е отговорност към настоящето и бъдещето

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Снимка: БТА/Архив
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22 септември 1908 г. е паметна дата в националния ни календар, която ни напомня, че с търпение, разум, последователност и задружни усилия можем да постигаме много. Това написа в профила си във Фейсбук президентът Илияна Йотова.

"Когато погледнем към словата, произнесени преди повече от век в Търново, откриваме послание, което не е загубило своята сила и днес. В манифеста княз Фердинанд заявява: България трябва да върви напред в своето културно и икономическо развитие". Великият държавнически акт от 1908 г. е отговорност към настоящето и бъдещето. И днес България със самочувствие да заявява себе си като свободна и равноправна държава, да отстояваме националното си достойнство и да чертаем сами съдбините си. От единството, енергията и увереността ни зависи да изградим България като нашия сигурен и благоденстващ дом!", пише още държавният глава.

#президента Илияна Йотова #президентът Илияна Йотова #Денят на Независимостта #ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА

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