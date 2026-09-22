Преди 81-вата сесия на ОС на ООН: Срещи на българския външен министър Велислава Петрова в Ню Йорк

Президентът Илияна Йотова започва днес участието си в срещата на върха на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Вчера заради пренасочен редовен полет, който кацна в Бостън вместо в Ню Йорк се наложи част от ангажиментите ѝ да бъдат отложени. По-рано външният ни министър Велислава Петрова участва в среща, посветена на лидерството на жените в свят с геополитически промени.

Сериозен проблем, възникнал в оптичен кабел, с помощта на който се ръководи въздушното движение в града, предизвика затварянето за часове на всички летища в Ню Йорк. Но така или иначе президентът Илияна Йотова вече е в Ню Йорк и заедно с ръководената от нея делегация ще участват в откриването на срещата на върха на 81-ата сесия на Общото събрание на ООН. Президентът Тръмп е също вече тук. Неговото пък идване блокира отново за часове целия Манхатън и по суша, но и по вода, защото дори фериите по река Хъдсън, които свързват като градски транспорт отделните точки на града, спряха. По-рано външният ни министър Велислава Петрова участва в среща, посветена на лидерството на жените в свят с геополитически промени.

Диалогът между държавите в рамките на най-високия световен форум какъвто е срещата на върха на ООН и активната дипломация са сред основните инструменти за търсене на мирни решения на международните конфликти , посочи българският дипломат номер 1

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Това е форум, в който виждаме, че могат да присъстват страни, които дори сега са в конфликт. Може да се води диалог. Това е първата стъпка към постигане на решение."

Петрова посочи, че международните усилия включват и разговори между държави, ангажирани с търсенето на изход от войните в Украйна и Близкия изток. По думите ѝ европейските страни трябва да намерят формат за по-активно участие в дипломатическия процес, особено що се отнася до войната в Украйна и очакваната среща тук Тръмп – Зеленски.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "България и българската външна политика е част от общата политика на ЕС. Важното, което беше за нас, е наистина да покажем, че Европа трябва да има активна роля. Засега все още не сме намерили правилния формат, по който това да се случи. Но и второто важно е нашите партньори и съюзници наистина да не спират да бъдат ангажирани в процеса. Наистина е положителен сигнал, че Съединените щати виждат себе си в тази роля. И, както казах, не са само те. Това са Индия и Турция."

По отношение на конфликта в Близкия изток тя изтъкна ролята на Оман ката медиатор.и подчерта че й предстой среща с външния министър на султаната. Велислава Петрова коментира и очакванията си на тази среща на върха политическите послания за мир да бъдат подкрепени с конкретни действия.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Смятам, че всички искаме това, икономиките ни имат нужда от това, обществата ни имат нужда от това."

Министър Петрова съобщи още, че към момента няма планирана двустранна среща със северномакедонската делегация.