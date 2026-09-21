Преговори за изкуствения интелект между САЩ и Китай преди срещата Тръмп-Си

САЩ предлагат механизъм за уведомяване за инциденти, свързани с изкуствения интелект, които могат да засегнат националната сигурност.
Това стана ясно след разговори между американски и китайски представители в Ню Йорк, на които са били обсъдени икономически и търговски въпроси. Срещата предшества визитата на китайския президент Си Дзинпин в Белия дом в четвъртък. Това ще бъде втората среща на китайския лидер с американския президент Доналд Тръмп тази година.
Скот Бесент, министър на финансите на САЩ: "Обсъдихме механизъм, наречен диалог за изкуствения интелект САЩ - Китай. Съгласихме се да се срещнем отново. Искаме споделена визия за общи цели и общи заплахи. Както при всяка трансгранична дейност, преходът от непрозрачност към повече откритост в отношенията между двете водещи сили в сферата на изкуствения интелект е от голямо значение".