Преговори за изкуствения интелект между САЩ и Китай преди срещата Тръмп-Си

САЩ предлагат механизъм за уведомяване за инциденти, свързани с изкуствения интелект, които могат да засегнат националната сигурност.

Това стана ясно след разговори между американски и китайски представители в Ню Йорк, на които са били обсъдени икономически и търговски въпроси. Срещата предшества визитата на китайския президент Си Дзинпин в Белия дом в четвъртък. Това ще бъде втората среща на китайския лидер с американския президент Доналд Тръмп тази година.