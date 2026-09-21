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2 евро за литър дизел в някои столични бензиностанции

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
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КЗП започна проверка за необосновано повишение на цените

цените горивата бензиностанциите нас растат
Снимка: БГНЕС/Архив
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Дизелът достигна психологическата граница от 2 евро за литър в някои столични бензиностанции.

Средната цена на горивото се задържа на 1.96 евро за литър в страната като се запазва усточойчива тенденцията за поскъпване. Бензин А95 се търгува за около 1.70 евро литъра.

Цената на горивата у нас е рекордна и надвишава драстичното поскъпване след началото на войната в Украйна.

Междувременно от КЗП съобщиха, че започват проверки по бензиностанциите у нас за наличие на необосновано повишение на цените.

#цени на дизела #2 евро за литър #проверки #новини в Метрото

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