2 евро за литър дизел в някои столични бензиностанции

Дизелът достигна психологическата граница от 2 евро за литър в някои столични бензиностанции.

Средната цена на горивото се задържа на 1.96 евро за литър в страната като се запазва усточойчива тенденцията за поскъпване. Бензин А95 се търгува за около 1.70 евро литъра.

Цената на горивата у нас е рекордна и надвишава драстичното поскъпване след началото на войната в Украйна.

Междувременно от КЗП съобщиха, че започват проверки по бензиностанциите у нас за наличие на необосновано повишение на цените.