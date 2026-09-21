Отново нарушения на Седемте Рилски езера, кои са най-честите?

Нарушения в района на Седемте Рилски езера отчитат контролните органи поредно лято. Най-честите нарушения отново са свързани с влизане във водите на езерата. В един от случаите в социалните мрежи дори се появи снимка на лодка с гребци в едно от езерата, но проверка на място установи, че изображението е генерирано с изкуствен интелект.

Районът на Седемте Рилски езера е сред най-посещаваните природни забележителности у нас. Данните на Национален парк „Рила“ показват, че през август между 4 и 5 хиляди души седмично са посещавали езерата.

Едновременно с големия туристически интерес обаче продължават и нарушенията на правилата за поведение в защитената територия.

Стефан Кирилов – Национален парк „Рила“: „Всъщност повече относно навлизането във водното тяло, респективно езера от групата на Седемте Рилски езера. Миналата година бяха установени 4, тази година 7 навлизания в Седемте Рилски езера, за които са съставени актове за установяване на административни нарушения и в съответствие с това – изготвяне на наказателни постановления.“

Глобите за нарушителите са регламентирани в Закона за защитените територии.

„Всъщност глобите те са ясни съгласно Закона за защитените територии – от 500 до 5000 лева, в левова равностойност, преизчислени в евро, когато са от физически лица, а когато вече са от фирми – глоба или имуществена санкция от 1000 до 10 000 лева, пак превалутирани в евро.“

Спазването на правилата в защитената територия е от особено значение, посочват от Национален парк „Рила“. През активния летен туристически сезон служителите на парковата охрана и контрол са подкрепени и от служители от съседни паркови участъци.

„Реално спазването на правилата за поведение в защитената територия е много важно, за да има още един такъв превантивен контрол, който служителите „Паркова охрана и контрол“ осъществяват ежегодно. Активният летен туристически сезон, който започва конкретно за района на Седемте Рилски езера, е от края на юни, целият месец юли и, разбира се, август – най-много посещения.

Нашите служители „Паркова охрана и контрол“, които отговарят за тази територия, са подкрепени от служители от съседни паркови участъци, които реално спомагат дейността на служителите „Паркова охрана и контрол“ в така наречения природен комплекс „Седемте Рилски езера“.

Следи се туристите да се движат само по маркираните туристически пътеки, защото това е много важно. Отклонявайки се от тях, ние наблюдаваме, че вече има наличие на ерозия и затова дирекцията на парка предприема действия за противоерозионни мерки.“

От Национален парк „Рила“ напомнят и за забраната за палене на огън на открито през пожароопасния сезон.

„Разбира се, в пожароопасния сезон сме и сега. От април месец до ноември месец е пожароопасният сезон, затова вече за четвърта поредна година Дирекцията на Национален парк „Рила“ издава заповед за забрана паленето на огън на открито.“

По думите на Кирилов през настоящия сезон няма установени нарушения, свързани с палене на огън на открито.

„Сега конкретно за този сезон нямаме и да няма палене на огън на открито, защото във високата планина голям ресурс се изразходва само и само за едно гасене, дори едно запалване, което означава, че разраствайки се в дни на един голям пожар, това е вече една природна стихия, която трудно може да бъде овладяна, ако пак не се намеси природата и няма така силни дъждове.“

В социалните мрежи беше разпространено изображение на голяма лодка с гребци в едно от Рилските езера. Сигналът е подаден и до Национален парк „Рила“, откъдето веднага извършили проверка.

„Да, всъщност бяхме информирани и беше качена в интернет пространството една голяма лодка с гребци на едно рилско езеро, което още когато видяхме, разбрахме, че тя е генерирана с изкуствен интелект.

Но на място имаше служители на парковата охрана и контрол. Това, което веднага се пренасочи на конкретното място, бяха разпитани туристи, които бяха там с часове. Нямаше лодка, нямаше хора с големи раници и реално не се установи нарушение на навлизане на една голяма лодка и хора, които да навлязат в езерото.

Да, посетителите могат да видят лодка, но тя е само един път в годината, когато се взимат водни проби от нашите колеги от Изпълнителната агенция по околна среда по годишна програма за мониторинг на стоящите повърхностни води в НП „Рила“. Заради огромната територия на националния парк служителите разчитат и на сигналите от туристи при установени нарушения.

„Да, разбира се, ние много разчитаме на подаването на своевременни сигнали, защото реално ние пренасочваме служителите и т.н., които са там.

Но тъй като циркусът е голям и трудно се обхожда от една охранна двойка служители „Паркова охрана и контрол“, веднага може да се отиде на място и самите сигналоподатели съдействат на служителите „Паркова охрана и контрол“. Свидетелстват и реално от няколко години имаме много активно участие на туристи, български граждани туристи, които дават адекватна информация в полза на Дирекция „Национален парк Рила“.

И, разбира се, има и такива случаи, където дори са възпрепятствали навлизане в езера и въобще не се е стигнало до навлизане на чужди туристи, които са предупредени.“

За посетителите са поставени и информационни табели на български и английски език.

„И реално всеки, отивайки в циркуса на езерата, знае кои са установените маршрути. Предполагам, имат така предупредителна информация, но когато нямат предварителна информация, Дирекцията на парка на целия циркус е разположила около 20 информационни табели с правила за поведение на български и на английски език, заедно с маркираните маршрути.“

Установяването и санкционирането на чуждестранни нарушители е по-трудно, но такива случаи вече има.

„Да, всъщност много е трудно. Една така сериозна задача като предизвикателство пред Дирекция „Национален парк“ – да, миналата година имаме глобени чуждестранни граждани. Те са оказали съдействие, всъщност разбрали са, че са нарушили, глобени са.“

По думите му някои от нарушителите са се извинили и са платили наложените им глоби.

„Дали съзнателно-несъзнателно, извиняват се, дори си платили вече глобите. Така че тази година пак предстоят няколко от такива случаи, които трябва да бъдат разрешени.“

От Национален парк „Рила“ призовават туристите да пазят природата и да подават сигнали при нарушения.

„И се надяваме да няма нарушения, защото циркусът е един уникален природен обект. Не само неговите красоти, които се виждат там още от ледниковото задание до нашите дни, не са покътнати от човешка ръка, но това е и една вододайна питейна зона за общините около НП „Рила“, за столицата София.

Контролните органи призовават туристите да подават сигнали, когато станат свидетели на нарушения, за да може да бъдат предприети своевременни действия.

В края на разговора водещата обърна внимание и на друг проблем – използването на изкуствен интелект за създаване на подвеждащо съдържание.

Случаят с лодката в едно от Рилските езера показва колко трудно понякога може да бъде разграничаването на реални изображения от генерирано с изкуствен интелект съдържание. Затова потребителите трябва да бъдат внимателни към информацията, която виждат и споделят в социалните мрежи.

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