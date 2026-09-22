Костадин Костадинов и Петър Волгин е кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане"

Костадин Костадинов е кандидатът за президент на партия "Възраждане", а кандидатът за вицепрезидент е Петър Волгин. Това беше обявено във Велико Търново.

Преди минути представители на "Възраждане" внесоха документите за регистрация в ЦИК за президентските избори на 25 октомври.

снимка: Десислава Кулелиева, БНТ