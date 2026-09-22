Костадин Костадинов и Петър Волгин е кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане"
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Представители на партията внесоха документите за регистрация в ЦИК за изборите на 25 октомври
Снимка: БНТ
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Костадин Костадинов е кандидатът за президент на партия "Възраждане", а кандидатът за вицепрезидент е Петър Волгин. Това беше обявено във Велико Търново.
Преди минути представители на "Възраждане" внесоха документите за регистрация в ЦИК за президентските избори на 25 октомври.
снимка: Десислава Кулелиева, БНТ