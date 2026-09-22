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Осем души са ранени при стрелба в училище в Турция

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Осем души са ранени при стрелба в училище в Турция
Снимка: илюстративна
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Осем души са ранени след стрелба в гимназия в Западна Турция. Стрелбата е открита от ученик, който е задържан.

На кадри от видеонаблюдение се вижда предполагаемият нападател – младеж, облечен в черни дънки, черно яке и зелена блуза, който върви по улицата с пушка. Стрелбата е открита около 8:00 часа, местно време, а мотивът засега не е ясен. Пострадалите вероятно са ученици. Те са откарани в болница. Нападението е извършено пред професионална гимназия в окръг Тургутлу, провинция Маниса.

Това е трети подобен случай в Турция в рамките на годината. През април 16 души, предимно ученици, бяха ранени, след като бивш ученик откри стрелба в гимназия в провинция Шанлъурфа, а по-късно се самоуби. На следващия ден 14-годишен ученик стреля в две класни стаи в училището си в съседната провинция Кахраманмараш, убивайки десет ученици и учители и ранявайки други 13 души. Нападателят беше ликвидиран от полицията.

#стрелба в турция #стрелба в училище

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