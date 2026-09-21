Откриха фалшива дипломатическа лична карта в дома на Калин Джорджеску

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску остава в ареста за 24 часа, а разследващите поискаха задържането му за срок от 30 дни, предаде Аджерпрес. При обиск в дома му е открита фалшива дипломатическа лична карта, издадена нерегламентирано от името на Ордена на рицарите на Малта. В колата му пък е намерено устройство за заглушаване.

Днес румънските власти съобщиха, че разследват Джорджеску и още четирима заподозрени за извършване на измама и сформиране на организирана престъпна група, която според прокурорите е измамила румънския бизнесмен Разван Леу, като му е обещала достъп до многомилионно банково финансиране в чужбина в замяна на парична гаранция от 1,1 милиона евро.

Във връзка с разследването по-рано днес Джорджеску бе задържан и отведен за разпит заедно с още двама заподозрени, а румънските власти извършиха обиски на общо пет адреса, включително в дома на бившия кандидат за президент.

В крайна сметка прокурорите обявиха, че задържат Джорджеску и отведения за разпит заедно с него румънски бизнесмен Йонел Русен за 24 часа. Те съобщиха също, че са поискали мярка за неотлконение „задържане под стража“ за период от 30 дни за двамата, която ще бъде разгледана от съд в Букурещ утре.

В коментар по темата бизнесменът Разван Леу потвърди днес, че именно той стои зад жалбата срещу Джорджеску.

Джорджеску стана известен, когато неочаквано спечели първия тур на президентските избори в Румъния през ноември 2024 г., осигурявайки си 23 процента от гласовете, припомня „Политико“. През декември 2024 г. обаче Конституционният съд на Румъния анулира изборите и забрани на Джорджеску да се кандидатира отново поради връзките на кампанията му с руска операция за влияние.

Понастоящем той е изправен пред две отделни наказателни дела – едно за предполагаемо противодействие на конституционния ред на Румъния чрез планиране на насилствен преврат и друго за предполагаемо насърчаване на фашистка идеология.