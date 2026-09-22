Трима от 11 ранени ученици са в критично състояние след стрелба край турско училище

Трима от общо 11 ранени ученици са в критично състояние с опасност за живота след стрелба край турско училище днес сутринта, съобщи турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи, цитиран от турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Децата се намират в реанимация след прекарани операции.

Останалите ранени са без опасност за живота.

Вътрешният министър Чифтчи, заедно с министъра на образованието Юсуф Текин, се намират в Маниса, където 15-годишен ученик откри стрелба с пушка, в която бяха ранени общо 11 ученици. Стрелбата стана тази сутрин в 8.00 часа пред професионално-техническата гимназия "Инджи Юзмез" в квартала Тургутлу в град Маниса, Западна Турция. Нападателят е ученик в девети клас от същото училище и бе идентифициран и арестуван от полицията. Арестувани са и родителите и дядото на младежа.

"Нападателят е извършил нападението, като е стрелял с пневматична пушка, регистрирана на името на баба му, от разстояние 87 метра, по децата, отиващи в този момент към училището. В резултат на нападението са ранени общо 11 деца", обясни Чифтчи.

Инцидентът стана ден, след като бе подписан протокол между министерствата на вътрешните работи и на образованието, включващ мерки за опазването на сигурността на училищата в Турция.

Екип от 25 психолози са изпратени в Маниса за социална подкрепа на учениците и учителите от училището, каза министърът по въпросите на семейството и социалната политика Махинур Йоздемир Гьокташ.