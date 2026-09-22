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Съдът освободи Калин Джорджеску, наложи му мярка за съдебен контрол

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:15 мин.
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съдът освободи калин джорджеску наложи мярка съдебен контрол
Снимка: БГНЕС/Архив
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Съд в Букурещ отхвърли искането на румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма за задържане под стража на арестувания вчера по подозрения в измама за над 1 милион евро бивш кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску и го пусна на свобода, налагайки му мярка за съдебен контрол, предаде Аджерпрес.

Решението, взето днес, не е окончателно и може да бъде обжалвано, отбелязва агенцията.

Съгласно съдебното постановление Джорджеску ще бъде с наложена мярка съдебен контрол за период от 60 дни. Същото решение е взето и за бизнесмена Йонел Русен, който вчера бе задържан заедно с Джорджеску в рамките на същото разследване.

Вчера румънските власти съобщиха, че разследват Джорджеску и още четирима заподозрени за извършване на измама и сформиране на организирана престъпна група, която според прокурорите е измамила румънски бизнесмен, като му е обещала достъп до многомилионно банково финансиране в чужбина в замяна на парична гаранция от 1,1 милиона евро.

#Калин Джорджеску #румъния #разследване

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