Съдът освободи Калин Джорджеску, наложи му мярка за съдебен контрол

Съд в Букурещ отхвърли искането на румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма за задържане под стража на арестувания вчера по подозрения в измама за над 1 милион евро бивш кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску и го пусна на свобода, налагайки му мярка за съдебен контрол, предаде Аджерпрес.

Решението, взето днес, не е окончателно и може да бъде обжалвано, отбелязва агенцията.

Съгласно съдебното постановление Джорджеску ще бъде с наложена мярка съдебен контрол за период от 60 дни. Същото решение е взето и за бизнесмена Йонел Русен, който вчера бе задържан заедно с Джорджеску в рамките на същото разследване.

Вчера румънските власти съобщиха, че разследват Джорджеску и още четирима заподозрени за извършване на измама и сформиране на организирана престъпна група, която според прокурорите е измамила румънски бизнесмен, като му е обещала достъп до многомилионно банково финансиране в чужбина в замяна на парична гаранция от 1,1 милиона евро.