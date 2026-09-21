Първият сняг идва в Сърбия

Рязко застудяване ще обхване Сърбия утре. Температурите в низините ще се понижат до стойности, характерни за октомври. През деня се очаква увеличаване на облачността, а на места ще има краткотрайни валежи от дъжд.

Първите снежинки за сезона ще се появят по високите части на сръбските планини. Според прогнозата на метеоролога Иван Ристич сняг се очаква на Копаоник и по високите части на планината Голия. След прохладното утро максималните температури в по-ниските райони на страната ще бъдат между 16 и 20 градуса.

Захлаждането е свързано с нахлуването на студен въздух от Северна Европа. Студеният фронт ще премине през страната, носейки повече облаци, валежи и значително по-ниски температури. На най-високите части на Копаоник и Голия условията ще са подходящи за първите снеговалежи за сезона. В низините валежите ще бъдат от дъжд, а температурите ще останат типични за началото на есента.

Синоптичната обстановка ще бъде белязана от рязък контраст спрямо топлото време от последните дни. Захлаждането ще бъде краткотрайно, като впоследствие се очаква температурите отново постепенно да се повишат.