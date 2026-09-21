БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Рекорд: Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии през...
Чете се за: 03:17 мин.
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от...
Чете се за: 03:17 мин.
Безплатна противогрипна ваксина за деца: Националната...
Чете се за: 04:25 мин.
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и...
Чете се за: 05:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Първият сняг идва в Сърбия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Запази
първият сняг идва сърбия
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Рязко застудяване ще обхване Сърбия утре. Температурите в низините ще се понижат до стойности, характерни за октомври. През деня се очаква увеличаване на облачността, а на места ще има краткотрайни валежи от дъжд.

Първите снежинки за сезона ще се появят по високите части на сръбските планини. Според прогнозата на метеоролога Иван Ристич сняг се очаква на Копаоник и по високите части на планината Голия. След прохладното утро максималните температури в по-ниските райони на страната ще бъдат между 16 и 20 градуса.

Захлаждането е свързано с нахлуването на студен въздух от Северна Европа. Студеният фронт ще премине през страната, носейки повече облаци, валежи и значително по-ниски температури. На най-високите части на Копаоник и Голия условията ще са подходящи за първите снеговалежи за сезона. В низините валежите ще бъдат от дъжд, а температурите ще останат типични за началото на есента.

Синоптичната обстановка ще бъде белязана от рязък контраст спрямо топлото време от последните дни. Захлаждането ще бъде краткотрайно, като впоследствие се очаква температурите отново постепенно да се повишат.

#рязко застудяване #Сърбия #първи сняг

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
1
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
2
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
3
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя Хасково-Кърджали
4
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя...
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
5
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Жълт код за силен вятър утре, на отделни места ще превали
6
Жълт код за силен вятър утре, на отделни места ще превали

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
4
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
6
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър

Още от: Балкани

Голям пожар бушува в източната част на гръцкия остров Крит
Голям пожар бушува в източната част на гръцкия остров Крит
Октоберфест е открит, Мюнхен очаква 6 милиона посетители Октоберфест е открит, Мюнхен очаква 6 милиона посетители
Чете се за: 00:52 мин.
Гърция и България ще създадат общ културен маршрут, посветен на виното Гърция и България ще създадат общ културен маршрут, посветен на виното
8628
Чете се за: 01:20 мин.
Тактилна карта в атинското метро ще помага на хора със зрителни увреждания Тактилна карта в атинското метро ще помага на хора със зрителни увреждания
Чете се за: 01:30 мин.
„Карпатската осморка“: Лидерите от новия формат в Киев „Карпатската осморка“: Лидерите от новия формат в Киев
Чете се за: 03:12 мин.
В търсене на изход от правителствената криза: Зигфрид Мурешан е номиниран за премиер на Румъния В търсене на изход от правителствената криза: Зигфрид Мурешан е номиниран за премиер на Румъния
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Рекорд: Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии през август
Рекорд: Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии през август
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев се регистрира в ЦИК за президентския вот Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев се регистрира в ЦИК за президентския вот
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Андрей Гюров и Георги Кандев се регистрираха в ЦИК за президентските избори Андрей Гюров и Георги Кандев се регистрираха в ЦИК за президентските избори
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Над 85 хиляди души посетиха фестивала LUNAR в София за четирите вечери (СНИМКИ) Над 85 хиляди души посетиха фестивала LUNAR в София за четирите вечери (СНИМКИ)
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Завой към крайнолявото и крайнодясното: "Левите" и...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Жълт код: Ветровито време следобед, на места с превалявания
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ