БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Първи екзитпол в Германия: Крайнодесните печелят в...
Чете се за: 02:52 мин.
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тактилна карта в атинското метро ще помага на хора със зрителни увреждания

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Запази
тактилна карта атинското метро помага хора зрителни увреждания
Слушай новината

Тактилна карта, предназначена за хора със зрителни увреждания, беше открита днес на метростанция „Синтагма“ в центъра на гръцката столица Атина.

Картата обозначава и дава информация чрез допир за ключови места и маршрути в районите централните райони „Омония“, „Монастираки“ и „Синтагма“ и има за цел да улесни самостоятелното ориентиране и придвижване на хора с нарушено зрение в едни от най-оживените места на Атина.

Върху картата са обозначени сгради, площади и паркови пространства, археологически и исторически обекти, църкви, метростанции, улици и пешеходни зони. Информацията е предадена чрез различни тактилни (релефни) символи, които се различават по форма, текстура и височина. Имената на улиците и пешеходните зони, номерата на отделните обекти и легендата на картата са изписани на Брайлова азбука.

Към картата има и QR код с аудиоописание, което дава допълнителна информация на хората със зрителни увреждания, съобщиха от община Атина.

Картата бе открита днес в присъствието на кмета на града Харис Дукас. В изграждането ѝ са участвали хора с нарушено зрение, за да се провери доколко обозначенията отговарят на реалните нужди за придвижване в градска среда.

#зрителни увреждания #тактилна карта на метрото #Гърция

Последвайте ни

ТОП 24

Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
1
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
2
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
Евтим Милошев за "Евровизия 2027": Бургас е домакин, но сцената е България
3
Евтим Милошев за "Евровизия 2027": Бургас е домакин, но...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
4
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
Терзиев отрече да е обещавал охраната на парк „Витоша“ на Ивайло Калушев
5
Терзиев отрече да е обещавал охраната на парк „Витоша“...
Илиана Раева e първият носител на приз „Анастасия Генова“
6
Илиана Раева e първият носител на приз „Анастасия Генова“

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
2
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
4
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
5
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
6
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...

Още от: Балкани

Октоберфест е открит, Мюнхен очаква 6 милиона посетители
Октоберфест е открит, Мюнхен очаква 6 милиона посетители
Гърция и България ще създадат общ културен маршрут, посветен на виното Гърция и България ще създадат общ културен маршрут, посветен на виното
7473
Чете се за: 01:20 мин.
„Карпатската осморка“: Лидерите от новия формат в Киев „Карпатската осморка“: Лидерите от новия формат в Киев
Чете се за: 03:12 мин.
В търсене на изход от правителствената криза: Зигфрид Мурешан е номиниран за премиер на Румъния В търсене на изход от правителствената криза: Зигфрид Мурешан е номиниран за премиер на Румъния
Чете се за: 03:07 мин.
Гърция дава до 10 000 евро на семейства, пожелали да се заселят в гранични райони Гърция дава до 10 000 евро на семейства, пожелали да се заселят в гранични райони
15601
Чете се за: 01:35 мин.
Нова номинация за премиер в Румъния в опит за излизане от кризата Нова номинация за премиер в Румъния в опит за излизане от кризата
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Първи екзитпол в Германия: Крайнодесните печелят в Мекленбург-Предна Померания, крайнолевите в Берлин
Първи екзитпол в Германия: Крайнодесните печелят в...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Горивата у нас продължават да поскъпват, дизелът е близо до психологическата граница от 2 евро за литър Горивата у нас продължават да поскъпват, дизелът е близо до психологическата граница от 2 евро за литър
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Критичен недостиг: Медицинските сестри у нас са намалели наполовина за 35 години Критичен недостиг: Медицинските сестри у нас са намалели наполовина за 35 години
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Последен ден от парламентарите избори в Русия, очаква се властта да запази позициите си Последен ден от парламентарите избори в Русия, очаква се властта да запази позициите си
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Голяма част от медицинските сестри в яслите във Варна са в...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Пожар избухна в полите на Берковския Балкан, огънят е спрян на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Италия планира да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ