Тактилна карта в атинското метро ще помага на хора със зрителни увреждания

Тактилна карта, предназначена за хора със зрителни увреждания, беше открита днес на метростанция „Синтагма“ в центъра на гръцката столица Атина.

Картата обозначава и дава информация чрез допир за ключови места и маршрути в районите централните райони „Омония“, „Монастираки“ и „Синтагма“ и има за цел да улесни самостоятелното ориентиране и придвижване на хора с нарушено зрение в едни от най-оживените места на Атина.

Върху картата са обозначени сгради, площади и паркови пространства, археологически и исторически обекти, църкви, метростанции, улици и пешеходни зони. Информацията е предадена чрез различни тактилни (релефни) символи, които се различават по форма, текстура и височина. Имената на улиците и пешеходните зони, номерата на отделните обекти и легендата на картата са изписани на Брайлова азбука.

Към картата има и QR код с аудиоописание, което дава допълнителна информация на хората със зрителни увреждания, съобщиха от община Атина.

Картата бе открита днес в присъствието на кмета на града Харис Дукас. В изграждането ѝ са участвали хора с нарушено зрение, за да се провери доколко обозначенията отговарят на реалните нужди за придвижване в градска среда.