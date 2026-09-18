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Нова номинация за премиер в Румъния в опит за излизане от кризата

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Румънският президент Никушор Дан номинира 44-годишния евродепутат Зигфрид Мурешан

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Румънският президент Никушор Дан номинира 44-годишния евродепутат Зигфрид Мурешан за премиер на страната, въпреки ясно липсата на парламентарно мнозинство.

Мярката е насочена към решаване на продължителната политическа криза, която оказва натиск върху кредитния рейтинг на Румъния. Мурешан има 10 дни да представи кабинет зи да поиска вот на доверие в парламента. Предишното проевропейско правителство на Илие Боложан падна през май.

Тогава социалдемократите напуснаха управляващата коалиция и заедно с крайната десница свалиха кабинета с вот на недоверие. Оттогава Мурешан е третата номинация за премиер. През юли Румъния едва избягна понижение на кредитния рейтинг до категория "джънк". Нова оценка на агенцията "Стандарт енд Пуърс" е насрочена за 2 октомври.

#румъния #политика #криза

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