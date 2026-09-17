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Илхан Кючюк: Отношенията със Северна Македония са все по-трудни и все по-лоши

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Отношенията с Република Северна Македония стават все по-трудни и все по-лоши. Това каза евродепутатът Илхан Кючюк и бивш докладчик за страната в ЕП в студиото на "Още от деня".

Илхан Кючюк, евродепутат "Обнови Европа": "Защото в Северна Македония към днешна дата няма искренност. Къде иска да отиде страната? Ако идеята е да отидат към Европейския съюз, двете основни политически партии трябва да се разберат по този въпрос. И да намерят този обществен, политически, социален консенсус в страната си. А виждаме точно обратното. Регрес и остъпление. Това не е в интерес на никой, не е в интерес на България. Защото ние искаме да граничим с държави, които принадлежат към нашата ценностна система."

По повод Ива Михайлова, за която първо Българската национална телевизия първа повдигна темата, Кючюк обясни, че това е преди всичко човешки случай:

"Аз знам, че българска държава прави всичко по силите си да защити това младо момиче. Защото има констатация от страна лекарите в Скопие, че положението й се усложнява. Има желание от българските лекари и едни от най-добрите в тази област да отидат и да помогнат да дадат своя принос за неговното възстановяване. Отказът от страна на Северна Македония е категоричен. Ние няма да ви допуснем да се месите в нашите вътрешни работи. Това не са вътрешни работи. Това преди всичко е човешки въпрос. Става въпрос за един млад човек, който трябва да бъде излекуван."

Според евродепутата, България трябва да бъде активен играч в Европейския съюз, заявявайки своите национални позиции, отстоявайки ги в София и аргументирано отстоявайки на различни места, в различни столиции, в различни форуми. За това, според Кючюк, говори и обявената от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен голяма среща в страната ни за свързаността:

"Ние не можем да отстъпим от този си ангажимент, да бъдем свързващото звено между Европейския союз и Балканите, между Централна Азия и Европейския союз. И тази инициатива, която, впрочем, госпожа Фон дер Лайен анонсира за предстоящия съмит, за голямата регионална конференция, има дълбок смисъл в българската външна политика. Може всичко да говорим за времето, което България пропусна като възможности в Европейския съюз, но все още се помни тази голяма среща Европейския съюз - Балкани през 2018 година. И точно продиктувано от това наше постижение, ние с "Атлантическия клуб", "Европейския либерален форум" и АЛДЕ, партията решихме за 5-та поредна година да организираме този форум, който да събере на едно място различни гледни точки. Труден е разговорът за Балканите, държавите понякога отказват да си говорят, но все пак ми се струва, че дипломацията трябва да даде това пространство на диалог, на компромис или най-малкото на изразяване на гледна точка."

Вижте целия разговор във видеото

#казусът с Ива Михайлова #евродепутат Илхан Кючюк #перспективи #Балкани #ЕС

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