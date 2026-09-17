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Бончо Генчев стана учител по физическо

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Спорт
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Легендата от САЩ‘94 преподава физическо възпитание и спорт в училището в великотърновското село Самоводене.

Бончо Генчев
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В началото на учебната година бившият футболен национал Бончо Генчев влезе в нова роля - тази на учител. Легендата от САЩ‘94 преподава физическо възпитание и спорт в училището в великотърновското село Самоводене.

Часът по физкултура в училището в Самоводене започва с няколко обиколки на игрището. Разтягане, баскетбол и завършва с футбол. Децата учат техника и тактика от легендата от САЩ‘94 Бончо Генчев, който оказва се е трето поколение учител.

„Израснал съм в такава фамилия, където и дядо ми, и баща ми са били учители. Във времето назад аз учих и си взимах дипломите, всички дипломи, които са необходими, всички квалификации, за да мога да бъда учител, педагог и треньор по физическо възпитание“, сподели Генчев пред БНТ.

Легендарният футболист има голям опит в детско-юношеския футбол. Казва, че в училище иска да накара децата да заобичат спорта.

Подробности вижте във видеото!

#Бончо Генчев

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