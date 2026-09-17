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Българският олимпийски комитет ще има нова сграда

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Организацията получава за безвъзмездно ползване за срок от 10 години имот - частна държавна собственост в София.

Весела Лечева
Снимка: Пресслужба БОК
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Председателят на БОК Весела Лечева благодари на правителството, което днес със свое решение даде нова сграда на най-старата и уважавана спортна организация в страната.

"Няма как да не се похвалим с новия дом на Български олимпийски комитет. Днес беше прието решението за нова сграда. Искам да поздравя цялото правителство, министър-председателят и всеки един от министрите, който сложи своя подпис върху това решение по време на съгласувателната процедура. Както знаете, още през юни ви поканихме, за да видите състоянието, в което беше Олимпийския комитет - унизителното състояние, в която беше забутан БОК и затова сме изключително щастливи от решението. Бяха необходими само три месеца на това правителство, за да вземе това изключително важно решение", каза Весела Лечева пред журналисти по време на събитие, свързано с делегацията ни, която ще участва на Младежките летни олимпийски игри в Дакар, Сенегал.

"Мога да кажа, че това е сграда, която Българският олимпийски комитет ще използва по предназначение, ще изпълни с дейности, така че да сме полезни на цялото Олимпийско движение. Това е дълго очаквано решение. Много от правителствата досега обещаваха, но не намираха решения. Сградата се намира до Спортната палата, бившето Иранско посолство, така се знае от софиянци, и се получава изключителен ансамбъл - Спортна палата, Спортно министерство, Олимпийски комитет, Национален стадион. Имаме и по-сериозни планове за напред, които ще оповестим по-късно", добави тя.

"Въпрос е на наброени дни, за да обходим сградата, функционално да разработим план за нейната реализация, за начина, по който да бъде ползвана. Мога само да открехна малко завесата, че имаме идеи за Олимпийска библиотека, Олимпийски музей, всичко това нещо може да бъде събрано на това място. Разбира се, това ще е дом за всички спортни организации, място, където те да провеждат своите семинари, обучения, събрания, така че всеки един е добре дошъл“, каза още Весела Лечева.

БОК няма да използва старата сграда на ул. „Ангелъ Кънчев“, която е собственост на Областната управа.

#Български олимпийски комитет (БОК)

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