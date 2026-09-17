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Парламентът прие годишния отчет на Съвета за електронни медии

Николай Минков от Николай Минков
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парламентът прие годишния отчет съвета електронни медии
Снимка: БТА/Архив
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Със 126 гласа "за" парламентът прие годишния отчет на Съвета за електронни медии (СЕМ).

Габриела Наплатанова – председател на СЕМ: "СЕМ е осъществил над 30 000 часа наблюдение на радио и телевизионно съдържание. Относно обществените доставчици – за БНТ са наблюдавани 2232 часа програма, а за БНР са изслушани 4526 часа ефир. Осъществени са близо 100 наблюдения, като половината от тях са свързани със социално и силно поляризиращи теми като насилието и участието на деца в трагични инциденти, приемането на еврото в България, теми, свързани с геополитиката, с гражданските протести у нас, условията в домовете за възрастни хора и равнопоставеността на половете."

#годишен отчет #52-ро Народно събрание #Габриела Наплатанова #СЕМ #Съвет за електронни медии

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