Със 126 гласа "за" парламентът прие годишния отчет на Съвета за електронни медии (СЕМ).

Габриела Наплатанова – председател на СЕМ: "СЕМ е осъществил над 30 000 часа наблюдение на радио и телевизионно съдържание. Относно обществените доставчици – за БНТ са наблюдавани 2232 часа програма, а за БНР са изслушани 4526 часа ефир. Осъществени са близо 100 наблюдения, като половината от тях са свързани със социално и силно поляризиращи теми като насилието и участието на деца в трагични инциденти, приемането на еврото в България, теми, свързани с геополитиката, с гражданските протести у нас, условията в домовете за възрастни хора и равнопоставеността на половете."