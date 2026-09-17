БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: България е в центъра на политическия...
Чете се за: 03:15 мин.
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен...
Чете се за: 09:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цените на горивата в Русе - с колко са поскъпнали през последната седмица?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Цените на горивата отново са във фокуса на потребителите. Бензинът и дизелът поскъпват, а прогнозите сочат ново увеличение през следващите дни. С колко точно скочиха стойностите в Русе и как шофьорите посрещат новината?

За последната седмица на бензиностанция в Русе, горивата са поскъпнали с около 7 евроцента.

Според самите шофьори обаче така планираната и обсъжданата компенсация от 20 евроцента за литър е крайно недостатъчна. От бранша обаче споделиха, че независимо какъв ще е размерът на помощта, тя трябва да е за всички.

"При тия ниски пенсии, ниски заплати, просто загиваме."

"Компенсации не са необходими. Който може, ще кара. Който не може, ще се вози."

"Ще ти компенсират с 20 цента примерно и... нищо. "Всичко нагоре отива. Не знам как ще караме. 50 цента на литъра. С това ще има смисъл. Компенсация, ако за 20 цента, няма смисъл от това. Това е древна работа."

Венцислав Пенгезов, собственик на бензиностанция: " Може да се направи нещо за потребителите, защото те изнемогат. Аз говоря с клиентите си, фирмите и физическите лица, просто тия цени са непосилни за тях. Може би компонента временно да са намали процент. Може да се отпуснат горива от резерва."

От бранша предупреждават и за още последващи покачвания на цените и в следващите дни. Така има риск дизелът да надхвърли 2 евро за литър става напълно реален.

Вижте повече в прякото включване на Пламенка Тонева.

#Русе #цени #горива #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
1
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в рамките на 47 години
2
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в...
12 души загинаха, а над 100 се издирват след срутването на сграда в град Газа
3
12 души загинаха, а над 100 се издирват след срутването на сграда в...
Започнало е отчуждаването на 21 имота за достъп до Националната детска болница
4
Започнало е отчуждаването на 21 имота за достъп до Националната...
Бленджини: Много труден, много тежък мач за нас
5
Бленджини: Много труден, много тежък мач за нас
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
6
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
3
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
4
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
5
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Пазари

За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР)
За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР)
По-ниски цени на основните плодове и зеленчуци от миналата година По-ниски цени на основните плодове и зеленчуци от миналата година
Чете се за: 02:45 мин.
Двама моряци са в неизвестност след като танкер експлоадира в Ормузкия проток Двама моряци са в неизвестност след като танкер експлоадира в Ормузкия проток
Чете се за: 00:50 мин.
България ще има много добър резултат по ПВУ, над 90%, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов България ще има много добър резултат по ПВУ, над 90%, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов
Чете се за: 03:37 мин.
Около 7 млн. тона пшеница се очакват тази година у нас Около 7 млн. тона пшеница се очакват тази година у нас
Чете се за: 02:42 мин.
Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират от бранша Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират от бранша
12594
Чете се за: 03:35 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа
Премиерът Радев: България е в центъра на политическия разговор за...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Дизелът във Франция стигна 2,2 евро за литър, властите удължават компенсациите за горивата Дизелът във Франция стигна 2,2 евро за литър, властите удължават компенсациите за горивата
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Еврокомисарят Марта Кос пред БНТ: Очакваме Северна Македония да впише българите в конституцията си, за да върви напред към ЕС Еврокомисарят Марта Кос пред БНТ: Очакваме Северна Македония да впише българите в конституцията си, за да върви напред към ЕС
Чете се за: 08:37 мин.
По света
Патриарх Даниил за Деня на София: Нашият град носи името на Божията премъдрост, това е велика чест и отговорност Патриарх Даниил за Деня на София: Нашият град носи името на Божията премъдрост, това е велика чест и отговорност
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Прокуратурата разследва финансови операции около хижа...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов...
Чете се за: 09:57 мин.
У нас
Тръмп за предложението за "асоциирано членство" на...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
До минус 128 см падна нивото на река Дунав при Русе
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ