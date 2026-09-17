Цените на горивата в Русе - с колко са поскъпнали през последната седмица?

Цените на горивата отново са във фокуса на потребителите. Бензинът и дизелът поскъпват, а прогнозите сочат ново увеличение през следващите дни. С колко точно скочиха стойностите в Русе и как шофьорите посрещат новината?

За последната седмица на бензиностанция в Русе, горивата са поскъпнали с около 7 евроцента.

Според самите шофьори обаче така планираната и обсъжданата компенсация от 20 евроцента за литър е крайно недостатъчна. От бранша обаче споделиха, че независимо какъв ще е размерът на помощта, тя трябва да е за всички.

"При тия ниски пенсии, ниски заплати, просто загиваме." "Компенсации не са необходими. Който може, ще кара. Който не може, ще се вози." "Ще ти компенсират с 20 цента примерно и... нищо. "Всичко нагоре отива. Не знам как ще караме. 50 цента на литъра. С това ще има смисъл. Компенсация, ако за 20 цента, няма смисъл от това. Това е древна работа." Венцислав Пенгезов, собственик на бензиностанция: " Може да се направи нещо за потребителите, защото те изнемогат. Аз говоря с клиентите си, фирмите и физическите лица, просто тия цени са непосилни за тях. Може би компонента временно да са намали процент. Може да се отпуснат горива от резерва."

От бранша предупреждават и за още последващи покачвания на цените и в следващите дни. Така има риск дизелът да надхвърли 2 евро за литър става напълно реален.

Вижте повече в прякото включване на Пламенка Тонева.