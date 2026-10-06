България излезе от летаргията в Лигата на нациите

Българският национален отбор по футбол най-сетне намери сили да се усмихне в Лигата на нациите. Селекцията, водена временно от Атанас Рибарски, матира Люксембург с 2:0 в среща от четвъртия кръг в група 4 на Лига C, изиграна на "Стад дьо Люксембург".

Имената сред голмайсторите записаха Кристиян Балов и Атанас Илиев, които се разписаха за българите през първото полувреме. По този начин "лъвовете" записаха първа победа в турнира. Освен това успехът се оказа дебютен за временния селекционер начело на "трикольорите". Така българският тим нанесе трета поредна загуба на състава, воден от Джеф Щрасер.

Родният отбор изплува от дъното във временното класиране и вече се намира на третото място в групата с 4 точки, а люксембугрците заемат четвъртата позиция с 3. Следващият мач за България в надпреварата ще бъде на 13 ноември, когато ще домакинства на Исландия, докато Люксембург ще приеме Естония.

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Първата опасна възможност се откри пред домакините в седмата минута, когато Венсан Тил шутира, но топката мина над българската врата.

180 секунди след това Андриан Краев се опита да отговори, отправяйки удар по тревата, който се оказа несполучлив.

В 19-та минута гостите нанесоха първи удар. Кристиян Балов и Емил Ценов комбинираха, като първият проби в наказателното поле на домакините, стреляйки прецизно, за да матира Антони Морис.

2 минути по-късно и Мартин Минчев опита удар с левия крак, но Морис внимаваше и улови с лекота.

В 26-та минута люксембургците направиха опит да възстановят равенството. Тил опита шут от далечна дистанция, а Даниел Наумов бе на мястото си и спаси.

Последва опасна атака, организирана от българите, като Морис спря удар на Георги Русев, а при добавката Краев стреля неточно.

В 35-та минута „лъвовете“ отново ликуваха. Русев центрира от левия фланг и топката бе засечена мигновено от Атанас Илиев, който я прати неспасяемо във вратата, пазена от Морис.

До края на полувремето лисата на интересни положения излезе на преден план.

Първият шанс през втората част дойде за Великото херцогство. Тил изскочи на голова позиция пред Даниел Наумов, но вторият успя да спаси шута на първия, избивайки в ъглов удар. 3 минути по-късно българският страж спаси и изстрел, насочен към левия горен ъгъл на неговата врата от страна на Томас Морейра.

12 минути преди края Мартин Мичнчев центрира в наказателното поле, където Владимир Николов игра с глава и опитът му премина покрай напречната врата.

2 минути по-късно Омар Натами мина покрай вратата на Наумов. В 88-та минута Кристиян Стоянов отправи неточен удар.

В 90-та минута Наумов се отчете с още едно спасяване, този път при удар от чиста позиция на Матиас Олесен.

Това се оказа и всичко най-интересно до последния съдийски сигнал.