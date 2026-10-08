Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в зоната на атакуваните кораби край България

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че силите на страната не са провеждали операции в зоната, където са били атакувани двата кораба край България. Според него става дума за руско нападение с морски и въздушни дронове.

Зеленски тълкува случилото се в изключителната икономическа зона на България като част от опита на Русия да направи западната част на Черно море необитаема и непригодна за корабоплаване.

Във вечерното си обръщение той предупреди, че Москва подготвя мащабно нападение срещу страната му.