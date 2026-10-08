Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в зоната на атакуваните кораби край България
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че силите на страната не са провеждали операции в зоната, където са били атакувани двата кораба край България. Според него става дума за руско нападение с морски и въздушни дронове.
Зеленски тълкува случилото се в изключителната икономическа зона на България като част от опита на Русия да направи западната част на Черно море необитаема и непригодна за корабоплаване.
Във вечерното си обръщение той предупреди, че Москва подготвя мащабно нападение срещу страната му.
Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Украинските отбранителни сили не са провеждали операции в този район на морето. Тази последна трагедия с участието на граждански кораби продължава опитите на Русия да направи западната част на Черно море напълно опасна за корабоплаване. Изяснихме цялата информация с българската страна: нашите Военноморски сили се свързаха с българските си колеги и беше установено, че това е комбинирана руска атака с участието на военноморски и въздушни дронове. Инструктирах нашите Въоръжени сили, Министерството на отбраната на Украйна, нашето разузнаване и всички наши служби да сътрудничат максимално пълноценно с нашите партньори, така че както те, така и ние да имаме по-големи възможности за самозащита."