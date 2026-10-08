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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в зоната на атакуваните кораби край България

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Снимка: БГНЕС/Архив
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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че силите на страната не са провеждали операции в зоната, където са били атакувани двата кораба край България. Според него става дума за руско нападение с морски и въздушни дронове.

Зеленски тълкува случилото се в изключителната икономическа зона на България като част от опита на Русия да направи западната част на Черно море необитаема и непригодна за корабоплаване.

Във вечерното си обръщение той предупреди, че Москва подготвя мащабно нападение срещу страната му.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Украинските отбранителни сили не са провеждали операции в този район на морето. Тази последна трагедия с участието на граждански кораби продължава опитите на Русия да направи западната част на Черно море напълно опасна за корабоплаване. Изяснихме цялата информация с българската страна: нашите Военноморски сили се свързаха с българските си колеги и беше установено, че това е комбинирана руска атака с участието на военноморски и въздушни дронове. Инструктирах нашите Въоръжени сили, Министерството на отбраната на Украйна, нашето разузнаване и всички наши служби да сътрудничат максимално пълноценно с нашите партньори, така че както те, така и ние да имаме по-големи възможности за самозащита."

#атаки срещу кораби # Володимир Зеленски #атака с дронове #Черно море

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