БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Нямали са време да реагират": Ексклузивно пред...
Чете се за: 12:10 мин.
КЗП наложи 95 000 евро санкции на три от големите...
Чете се за: 01:42 мин.
След акцията в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив...
Чете се за: 05:35 мин.
Президентът свиква КСНС заради морската сигурност на...
Чете се за: 00:27 мин.
Моряк от кораба "Ейбъл": Мисля, че руснаците ни...
Чете се за: 01:12 мин.
Два пъти са се увеличили заплахите във водите на НАТО за...
Чете се за: 03:32 мин.
Български спасители продължават издирването на моряци от...
Чете се за: 03:37 мин.
Министър Димитър Стоянов: Два хеликоптера пътуват към...
Чете се за: 01:27 мин.
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Чете се за: 04:35 мин.
Два кораба са ударени от дронове в български води,...
Чете се за: 01:52 мин.
Румен Радев свиква среща с институциите след инцидента в...
Чете се за: 00:32 мин.
Евтим Милошев: Няма нищо скрито или тайно в...
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българската федерация по вдигане на тежести обяви фалит

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Запази

Проблемите в българските щанги се увеличават лавинообразно

Българската федерация по вдигане на тежести обяви фалит
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българската федерация по вдигане на тежести обяви фалит. По-малко от месец преди световното първенство в Нинбо Стефан Ботев, който е продължава да бъде вписан в Търговския регистър като президент на централата, е подал молба до Софийския градски съд за обявяване в несъстоятелност. Това може да доведе до спиране на всички национални състезатели от участие в международни състезания.

Така проблемите в българските щанги се увеличават лавинообразно, а поредният епизод е с дата 1 октомври, когато Ботев завява в молба до съда, че няма възможност отслужи задълженията си към НАП в размер на близо 96 000 евро. Всичко това малко преди най-големият шампионат за годината – световното първенство Нибо, Китай.

Пред БНТ говориха всички страни по казуса, включително и Ботев.

„Това, което правя за несъстоятелност, аз съм длъжен по закон да до направя, както го направи Антон Коджабашев. Аз не виждам каквато и да е вина да имам. Много повече са задълженията. Те цитират на НАП едно задължение и към спортното министерство някакво задължение. Старите задължения тук не са споменати въобще. Наближава 500 000 евро“, заяви той.

Финансовите проблеми на федерацията доведоха до спирането на средства от Министерството на младежта и спорта. Националните ни състезатели останаха без възнаграждения и без средства за подготовка и участие на световното първенство. За да се разреши този казус, ведомството ги подпомогна финансово чрез клубовете, за които се състезават.

За мен това, което се прави, просто е безумие. Не знам докъде може да се стигне. Мисля, че се изчаква за това всичко, което се случва. Досега трябваше да се намесят много по-големи органи, да с помогне на спорта, който толкова много медали е донесъл на нашата държава“, добави Златан Ванев, който е член на Управителния съвет на БФВТ.

Според адвокат Христо Ботев вероятността съдът да удовлетвори молбата на Стефан Ботев е голяма.

„Може да се направи оздравителен план, ако има несъбрани вземания, някои дружества дължат пари или има от чуждестранни федерации да получават средства. Да се оздрави съответно федерацията, но щом е стигнало до тук, предполагам, че нищо от никъде не се очаква. Стигнало ли се е дотук, рядко има връщане назад, за съжаление“, уточни адвокатът.

Своето мнение по казуса даде и Асен Златев, който бе избран за президент на централата, но все още не е вписан в Търговския регистър заради жалба на сливенския клуб Христо Бъчваров.

Бъдещето е несигурно в момента. Ние ще се борим, няма да е никак лесно, но ако ни се даде възможност. Ако не ни се даде, просто ще гледаме как загиват щангите“, отбеляза Златев.

#адвокат Христо Ботев #Златан Ванев #Асен Златев #Стефан Ботев # Българска федерация по вдигане на тежести (БФВТ)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
2
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Всички спасени моряци от атакуваните с дронове търговски кораби вече са във Варна (СНИМКИ)
3
Всички спасени моряци от атакуваните с дронове търговски кораби...
Президентът свиква КСНС заради морската сигурност на България
4
Президентът свиква КСНС заради морската сигурност на България
Проверяват морската вода край Варна и Бургас за замърсяване след инцидента с корабите в Черно море
5
Проверяват морската вода край Варна и Бургас за замърсяване след...
Външният министър Велислава Петрова: Сигурността на Черно море е неразделна от сигурността на Европа
6
Външният министър Велислава Петрова: Сигурността на Черно море е...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
2
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
3
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
4
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
5
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
6
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал

Още от: Видео

Спортни новини 06.10.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 06.10.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 06.10.2026 г., 12:30 ч. Спортни новини 06.10.2026 г., 12:30 ч.
Спортни новини 05.10.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.10.2026 г., 20:50 ч.
Тити Папазов: Българският баскетбол показа съживяване Тити Папазов: Българският баскетбол показа съживяване
Чете се за: 04:02 мин.
Орлин Атанасов: Надявам се през следващите месеци пред баскетбола да има време, което да е позитивно Орлин Атанасов: Надявам се през следващите месеци пред баскетбола да има време, което да е позитивно
Чете се за: 03:12 мин.
Константин Папазов: Не мога да управлявам сам и няма да управлявам сам Константин Папазов: Не мога да управлявам сам и няма да управлявам сам
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Чете се за: 06:22 мин.
У нас
След грандиозния успех: Втора предпремиера на новия сезон на "Под прикритие" След грандиозния успех: Втора предпремиера на новия сезон на "Под прикритие"
Чете се за: 03:30 мин.
Общество
Франция пламна: Сълзотворен газ, вандализъм и палежи в най-мащабния ден от началото на ученическите протести Франция пламна: Сълзотворен газ, вандализъм и палежи в най-мащабния ден от началото на ученическите протести
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Слънчево до петък, през уикенда ни очакват захлаждане и валежи Слънчево до петък, през уикенда ни очакват захлаждане и валежи
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Продължава издирването на моряците от потъналия кораб "Алфа...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Говорителят на Кая Калас за БНТ: Приветстваме работата на...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
"Нямали са време да реагират": Ексклузивно пред БНТ...
Чете се за: 12:10 мин.
У нас
Фиктивни хоспитализации за над 3 млн. евро в Клиниката по...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ