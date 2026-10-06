Българската федерация по вдигане на тежести обяви фалит. По-малко от месец преди световното първенство в Нинбо Стефан Ботев, който е продължава да бъде вписан в Търговския регистър като президент на централата, е подал молба до Софийския градски съд за обявяване в несъстоятелност. Това може да доведе до спиране на всички национални състезатели от участие в международни състезания.

Така проблемите в българските щанги се увеличават лавинообразно, а поредният епизод е с дата 1 октомври, когато Ботев завява в молба до съда, че няма възможност отслужи задълженията си към НАП в размер на близо 96 000 евро. Всичко това малко преди най-големият шампионат за годината – световното първенство Нибо, Китай.

Пред БНТ говориха всички страни по казуса, включително и Ботев.

„Това, което правя за несъстоятелност, аз съм длъжен по закон да до направя, както го направи Антон Коджабашев. Аз не виждам каквато и да е вина да имам. Много повече са задълженията. Те цитират на НАП едно задължение и към спортното министерство някакво задължение. Старите задължения тук не са споменати въобще. Наближава 500 000 евро“, заяви той.

Финансовите проблеми на федерацията доведоха до спирането на средства от Министерството на младежта и спорта. Националните ни състезатели останаха без възнаграждения и без средства за подготовка и участие на световното първенство. За да се разреши този казус, ведомството ги подпомогна финансово чрез клубовете, за които се състезават.

„За мен това, което се прави, просто е безумие. Не знам докъде може да се стигне. Мисля, че се изчаква за това всичко, което се случва. Досега трябваше да се намесят много по-големи органи, да с помогне на спорта, който толкова много медали е донесъл на нашата държава“, добави Златан Ванев, който е член на Управителния съвет на БФВТ.

Според адвокат Христо Ботев вероятността съдът да удовлетвори молбата на Стефан Ботев е голяма.

„Може да се направи оздравителен план, ако има несъбрани вземания, някои дружества дължат пари или има от чуждестранни федерации да получават средства. Да се оздрави съответно федерацията, но щом е стигнало до тук, предполагам, че нищо от никъде не се очаква. Стигнало ли се е дотук, рядко има връщане назад, за съжаление“, уточни адвокатът.

Своето мнение по казуса даде и Асен Златев, който бе избран за президент на централата, но все още не е вписан в Търговския регистър заради жалба на сливенския клуб Христо Бъчваров.

„Бъдещето е несигурно в момента. Ние ще се борим, няма да е никак лесно, но ако ни се даде възможност. Ако не ни се даде, просто ще гледаме как загиват щангите“, отбеляза Златев.