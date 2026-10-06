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ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

Подготовката за изборите: ЦИК обучава членовете на районните комисии за президентския вот

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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подготовката изборите цик обучава членовете районните комисии президентския вот
Снимка: БТА
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До президентските избори остават 18 дни. Избирателят няма право да гласува повторно, ако вече е дал гласа си на машина, но тя изкара бяла, непълна или скъсана разписка, както се случваше на последните няколко вота. Заради промените в Изборния кодекс гласовете вече ще се отчитат на база машинния протокол.

Новото на тези избори е, че ако гласуваме на машина, но възникне проблем и разписката, която устройството изкара, не съдържа направения от нас избор, нямаме право да гласуваме повторно.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: "Ако машината не изкарва разписка или е къса, или бяла, но процесът по машинно гласуване избирателя е видял, че е приключил до финала, т.е. изписва се "Благодаря ви", то гласът е отчетен във флашката и на края на изборния ден при коректно продължило машинно гласуване ще излезе финално в протокола. Официалният резултат от гласуването в дадена секция е на базата на протокола, който е генериран от машината, но с оглед на прозрачността решихме да има още един протокол, в който секционните избирателни комисии да преброяват контролните разписки."

Това беше сред въпросите, които представители на ЦИК обсъдиха по време на обучение на районни избирателни комисии. Такива срещи не е имало от 7 години. На членовете на комисията за София-област беше обяснена и още една промяна - вече не те, а секционните комисии ще взимат решението да се мине на хартия, ако машината откаже.

Екатерина Клечкова-Димитрова, 26 РИК-София област: "Най-често когато излиза не цяла разписка избирателят не може да види начина, по който е гласувал. И секционната комисия ще трябва да му каже, че няма право да гласува втори път. Сега, ако много се забави техникът, секционната комисия ще има правомощия тя да прецени и да ни уведоми само, като ни изпрати съответните протоколи. Донякъде ни притеснява, защото има по-специфични секции в нашата Софийска област."

На случаен принцип бяха изтеглени номерата на 10 машини, които ще участват в процеса по удостоверяване и проверка – задължителна стъпка преди всеки вот.

Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация: "Машината прави това, което е скъпо и сложно, да става евтино и лесно. Именно и чрез прозрачността ще направим възможно да го видите, за да няма съмнения. Кой ще е следващият президент на Република България решават българските граждани. Нашата работа е решението да е наистина тяхно и да няма основания да бъде оспорено."

снимки: БТА

Продължава и ремонтът на машините – една трета от тези в най-лошо състояние вече са поправени.

#президентски избори 2026 #Стоянка Балова #министър Иван Василев #районни избирателни комисии #подготовка за изборите #РИК #цик

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