Специално: Протест или бунт - разказ от първо лице за Деня на мобилизацията във Франция

Сълзотворен газ, опустошени витрини и палежи - в най-мащабния ден от началото на ученическите протести, Франция пламна. В деня, в който десетки хиляди ученици в Париж и цялата страна отново излязоха по улиците, към тях се присъединиха учители, родители и най-големият френски синдикат. Близо половин милион са излезли по улиците на Франция, твърдят организаторите, полицията твърди, че броят им е близо 260 000. Над 2000 училища останаха затворени, а полицията отвърна на демонстрантите със сила.

Милен Атанасов разговаря с младия юрист Аксел Шасран - вижте разказ специално за БНТ от епицентъра на протеста във френската столица.