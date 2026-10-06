Специално: Протест или бунт - разказ от първо лице за Деня на мобилизацията във Франция

Сълзотворен газ, опустошени витрини и палежи - в най-мащабния ден от началото на ученическите протести, Франция пламна. В деня, в който десетки хиляди ученици в Париж и цялата страна отново излязоха по улиците, към тях се присъединиха учители, родители и най-големият френски синдикат. Близо половин милион са излезли по улиците на Франция, твърдят организаторите, полицията твърди, че броят им е близо 260 000. Над 2000 училища останаха затворени, а полицията отвърна на демонстрантите със сила.
Милен Атанасов разговаря с младия юрист Аксел Шасран - вижте разказ специално за БНТ от епицентъра на протеста във френската столица.
"Намирам се в центъра на шествието в Париж в подкрепа на протестите на гимназистите във Франция. Това движение основно е подтиквано от левите сили и синдикати. То критикува полицейското насилие, използвано от правителството при разпръсването на блокадите и насилието, и нараняванията, причинени на гимназисти, на непълнолетни, повечето от които протестираха мирно. Обстановката тук е приповдигната, няма гневни изблици. Има много млади хора, има родители на ученици и представители на учителските синдикати. Няма насилие около мен, в 10-и район в центъра, където се намирам. Присъстват депутати от "Непокорна Франция", крайната левица, но няма призиви към насилие."