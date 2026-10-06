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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Продължава издирването на моряците от потъналия кораб "Алфа Уатан"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
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Чете се за: 01:22 мин.
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Много обезпокоителна е съдбата на моряците от потъналия кораб "Алфа Уатан". И до момента продължава спасителната операция по въздух и вода.

Корабът беше атакуван тази нощ с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Мястото на инцидента е на около 80 морски мили по права линия от българския бряг. Според местни моряци и рибари разстоянието е твърде голямо, за да достигнат отломки от корабите до брега. Ако това все пак се случи, вероятно ще отнеме седмици или дори месеци.

По думите на хората, които всеки ден са в открито море, по-важни от разстоянието са посоката на морските ветрове и морските течения.

Инцидентът е от особено значение за България, тъй като за първи път от началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна търговски кораби са поразени от дронове в българската изключителна икономическа зона.

Спасителната операция за издирване на моряците от потъналия кораб продължава.


#атака с дронове #издирване #моряци #кораби #Черно море

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