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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Заплахата за Черно море: Значителен ръст на инциденти с военни обекти в натовски води

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Само преди ден турски кораб, натоварен със зърно, беше ударен с дрон край румънския бряг. Двама души загинаха, последва спасителна операция за други 11.

Дори днес имаше и други атаки в Черно море.

Русия съобщи, че е атакувала през нощта товарен кораб в украинското пристанище Черноморск, използвано за снабдяване на украинските сили, и пристанищната инфраструктура в Измаил, където се разтоварват и складират военни товари.

За последните 6 месеца заплахата във водите на НАТО в Черно море нараства съществено в пъти, сочат данните на компаниите за морска сигурност.

Юни 2026 г.
Констанца, Румъния

През юни тази година отклонен украински морски дрон експлодира в румънското пристанище Констанца. Нямаше жертви.

Август 2026 г.
Одеса, Украйна

През август два товарни кораба, за които руската страна твърди, че са пренасяли оръжие, бяха атакувани югоизточно от Одеса. В същия месец и отново край Одеса германският кораб "Емил" остана без управление след въздушен удар. Поразен беше и още един кораб, който потъна - "Мера Куин", плаващ под хондураски флаг.

Септември 2026
Одеса, Украйна

През септември руски дрон удари цивилен търговски кораб - отново край бреговете на Одеса. Тогава загина един член на екипажа, а петима бяха ранени. Последваха удари срещу още два цивилни кораба в същата зона с един загинал и щети.

Какво показва статистиката?

От началото на войната до сега - 266 са инцидентите с кораби в Черно море, сочат данните на турската камара за морска търговия. Една трета от тези случаи са от последните 6 месеца, което показва значителен ръст.
Поне една трета от тях са пренасяли бойни заряди. Сред обектите има невзривени боеприпаси, дронове и други безпилотни апарати, открити изхвърлени на брега или плаващи в морето, се посочва в съобщението.

Това беше и един от акцентите в речта на турския президент Реджеп Ердоган пред Общото събрание на ООН.
За последните 6 месеца случаите на военните обекти във водите на Турция, Румъния и България са нараснали с 208%. Само от началото на септември има 8 нови инцидента.

На провелата се наскоро сесия на Общото събрание на ООН българската страна обяви подготовката на международна инициатива за гарантиране свободата на корабоплаването в Черно море. Целта е регионът да бъде изведен от статута на „зона с висок риск“ и да се ангажират глобални партньори за натиск срещу атаките над цивилни съдове. От 2024 г. България, Румъния и Турция създадоха Противоминна военноморска група. Заключенията на експертите са единодушни - заплахата в Черно море е променила характера си и от минна, вече е предимно заплаха от дронове.

#атаки с дронове #кораби #Черно море

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