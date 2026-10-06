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Министър Шишков: В момента, в който спираме да купуваме мантинели от фирмите от криминалните хроники, сме атакувани

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Регионалният министър Иван Шишков коментира в предаването "Още от деня" скандала около обществените поръчки за мантинели и твърденията за натиск върху доскорошния директор на „Автомагистрали“.

По думите му оставката на ръководителя на държавното дружество е била личен избор и няма връзка с мантинелите.

„Случаят с монтажа на мантинелите и оставката на шефа на „Автомагистрали“ аз мисля, че го казах много ясно при много ваши колеги – личен избор, лични причини. Аз не смятам, че трябва да ровим в личното пространство на хората.“

Шишков определи като атака твърденията за натиск върху доскорошния шеф на „Автомагистрали“ за монтиране на мантинели без договор, без проекти, без сертификат. Според него зад атаките може стоят неправителствени организации, които разпространяват информация, която не отговаря на действителността.

"Може да се окаже, че опозицията си има говорители. И тези говорители не са политически лица. Знаете много добре, че има определени неправителствени организации, които започнаха тази атака. Които внушаваха включително на хората как имат информация. Включително първоначално излезе информация даже, че има конфликт с ръководството на АПИ, което няма нищо общо с реалността. Виждате ли как създават слуховете? И как създават атаките. Много правилно казахте. Това е атака. И тя по никакъв начин няма нищо общо с реалността."

Според министър Шишков целта на подобни атаки е ясна.

"Ами, направете си една сметка. Че в момента, в който спираме да купуваме онези мантинели от онези фирми, които влязоха в криминалните хроники, които влязоха, за да не кажа още по-далече, защото цялото общество разбра какво се е случило, изведнъж започва атака за това, че ние ще монтираме мантинели не от тези фирми. И неслучайно министър Демерджиев почти го доказва в Народното събрание. Аз съм сигурен, че то ще бъде доказано. И то в момента, в който ние спираме да купуваме тези мантинели от тези фирми, се оказва, че започваме да бъдем атакувани. Всеки човек може да си направи тази сметка."

Шишков припомни, че обществените поръчки за поддръжка и подмяна на мантинелите са били проведени преди служебния кабинет, а договорите са били сключени в рамките на предходни управления.

"Тези обществени поръчки, които са правени за това тези фирми да поддържат и да подменят мантинелите, са правени преди нашия служебен кабинет. Тоест те са правени в първата половина на 2022 година. Това е кабинетът на Кирил Петков, когато министър е господин Караджов.

БНТ: Това индексиране обаче, за което вие критикувате, не е ли по ваше време?

- Не. То е след нас. То е в рамките на сглобката и в рамките на редовния кабинет."

Вижте целия разговор във видеото.

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