Шефът на „Автомагистрали“ е подал оставка

Изпълнителният директор на "Автомагистрали" Иван Кунев е подал оставка. Това потвърди министърът на регионалното развитие Иван Шишков. По-рано днес от Института за пътна безопасност съобщиха, че оставката е подадена в петък.

Пред журналисти министър Шишков посочи, че не е бил информиран за решението на Кунев, което по думите му е породено от "лични причини".

"С АПИ работим много добре и нямаме никакви проблеми. С "Автомагистрали" също работим много добре. Трябва да уважим причините за оставката. Аз не съм имал конфликт или проблем с Иван Кунев. Работата е много интензивна. Всеки си прави сметката. Пожелавам му максимално бързо да си реши личните причини, но със сигурност не си е тръгнал заради мантинелите", каза инж. Шишков.

Според него най-вероятно е случайност, че точно в този момент се случва това.

Снимка: БТА

Кунев беше назначен със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в средата на юли. Обновеният състав на Съвета на директорите на "Автомагистрали" ЕАД трябваше да управлява държавното дружество до провеждането на конкурс за избор на постоянен състав.

Инж. Иван Кунев е магистър по „Автотехническа експертиза“ от Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград. Кунев има дългогодишен опит в пътния сектор, като от 2009 г. до 2024 г. е бил директор на Областно пътно управление – Благоевград. Притежава и професионален опит в строителния бранш.