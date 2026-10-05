БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шефът на „Автомагистрали“ е подал оставка
Чете се за: 01:52 мин.
Министър Катя Ивкова: Назалните противогрипни ваксини за...
Чете се за: 03:07 мин.
В насрещното на АМ "Европа" – шофьор...
Чете се за: 01:02 мин.
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите...
Чете се за: 02:22 мин.
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски...
Чете се за: 04:25 мин.
Голямото завръщане на "Под прикритие" –...
Чете се за: 06:52 мин.
Полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ в...
Чете се за: 03:47 мин.
"Алфа Рисърч": Очакваната избирателна активност...
Чете се за: 03:55 мин.
Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочни...
Чете се за: 03:17 мин.
Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шефът на „Автомагистрали“ е подал оставка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Регионални
Запази
Слушай новината

Изпълнителният директор на "Автомагистрали" Иван Кунев е подал оставка. Това потвърди министърът на регионалното развитие Иван Шишков. По-рано днес от Института за пътна безопасност съобщиха, че оставката е подадена в петък.

Пред журналисти министър Шишков посочи, че не е бил информиран за решението на Кунев, което по думите му е породено от "лични причини".

"С АПИ работим много добре и нямаме никакви проблеми. С "Автомагистрали" също работим много добре. Трябва да уважим причините за оставката. Аз не съм имал конфликт или проблем с Иван Кунев. Работата е много интензивна. Всеки си прави сметката. Пожелавам му максимално бързо да си реши личните причини, но със сигурност не си е тръгнал заради мантинелите", каза инж. Шишков.

Според него най-вероятно е случайност, че точно в този момент се случва това.

Снимка: БТА

Кунев беше назначен със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в средата на юли. Обновеният състав на Съвета на директорите на "Автомагистрали" ЕАД трябваше да управлява държавното дружество до провеждането на конкурс за избор на постоянен състав.

Инж. Иван Кунев е магистър по „Автотехническа експертиза“ от Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград. Кунев има дългогодишен опит в пътния сектор, като от 2009 г. до 2024 г. е бил директор на Областно пътно управление – Благоевград. Притежава и професионален опит в строителния бранш.

#Иван Кунев #„Автомагистрали“ #Иван Шишков #оставка

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
1
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
Германия отново не успя да преодолее гръцкия вал в Солун и остана извън първите две места в групата
2
Германия отново не успя да преодолее гръцкия вал в Солун и остана...
"Ако на някой не му трепне сърцето, не е българин" - не секва потокът от хора, прекланящи се пред цар Самуил
3
"Ако на някой не му трепне сърцето, не е българин" - не...
1500 участници в тазгодишния Поход по стъпките на Самуиловите воини
4
1500 участници в тазгодишния Поход по стъпките на Самуиловите воини
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
5
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
6
Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Политика

Бюджет 2027: Представители на ЕК идват у нас за обсъждане на параметрите
Бюджет 2027: Представители на ЕК идват у нас за обсъждане на параметрите
Борисов за мерките на държавата: Отмяната на забраната за износ на нефтопродукти е грешка Борисов за мерките на държавата: Отмяната на забраната за износ на нефтопродукти е грешка
Чете се за: 01:00 мин.
Гълъб Донев за овладяването на цените: Всички мерки ще дадат отражение Гълъб Донев за овладяването на цените: Всички мерки ще дадат отражение
6352
Чете се за: 08:32 мин.
Разделението отстъпи крачка назад: Политиците коментираха значимостта на събитието Разделението отстъпи крачка назад: Политиците коментираха значимостта на събитието
11469
Чете се за: 03:10 мин.
Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти
Чете се за: 04:17 мин.
С тържествена държавна церемония България посреща тленните останки на цар Самуил в София (СНИМКИ) С тържествена държавна церемония България посреща тленните останки на цар Самуил в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Шефът на „Автомагистрали“ е подал оставка
Шефът на „Автомагистрали“ е подал оставка
Чете се за: 01:52 мин.
Регионални
Министър Катя Ивкова: Назалните противогрипни ваксини за деца ще бъдат доставени до края на седмицата Министър Катя Ивкова: Назалните противогрипни ваксини за деца ще бъдат доставени до края на седмицата
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
В насрещното на АМ "Европа" – шофьор остана без книжка, глобиха го с 500 евро (ВИДЕО) В насрещното на АМ "Европа" – шофьор остана без книжка, глобиха го с 500 евро (ВИДЕО)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски градини, училища и институции (СНИМКИ) Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски градини, училища и институции (СНИМКИ)
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочни парламентарни избори
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив,...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Министър Иван Шишков: В рамките на 1 година пътят Мездра –...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Голямото завръщане на "Под прикритие" – какво да...
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ