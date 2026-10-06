Президентът свиква КСНС, опозицията пита кой стои зад атаките с дронове (ОБЗОР)

Президентът Илияна Йотова свиква утре КСНС. След новината за атакуваните кораби тя беше призовавана от опозиционни лидери за това. Опозицията настоява за отговори кой стои зад атаките с дронове и защо България не е успяла да защити сигурността си. ГЕРБ, ДБ и ПП поискаха реакция от институциите, ДПС обвини Румен Радев за кризата, а „Възраждане“ постави под съмнение версията за руска атака.

Атаките срещу корабите в Черно море предизвикаха остри реакции от опозицията. От ГЕРБ-СДС настояха за по-широк политически разговор за рисковете пред националната сигурност.

Христо Гаджев, ГЕРБ-СДС: „Но е крайно време, то е вече безкрайно закъсняло, свикването на Консултативен съвет по национална сигурност. За съжаление, проблемите пред националната ни сигурност се трупат всеки един ден и е крайно време да се потърси по-широк консенсус.“

От „Демократична България“ също настояха за спешно свикване на КСНС и поставиха под въпрос различния подход към инцидентите с дронове.

Ивайло Мирчев, ДБ: „Аз не знам какво трябва да стане – дроновете да са на наша територия извън плажовете, за да свика КСНС. Когато падат руски дронове, новина нямаме, тогава, когато падне украински дрон примамка, падне в поле със слънчогледи, има голяма новина.“

От „Продължаваме промяната“ акцентираха върху защитата на българските териториални води.

Асен Василев, председател на ПП: „Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води и да се разбере защо не са били защитени. За съжаление, истински президент и главнокомандващ нямаме, нямаме. Няма свикан КСНС, няма реакция от президентството. Въпреки удвоения бюджет на българската армия нямаме адекватна защита на българските граждани.“

В позиция до медиите лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че Румен Радев лично носи отговорност за кризата с дроновете и за състоянието на сигурността в страната, а като аргумент посочи мнозинството му в парламента, правителството и службите.

От „Възраждане“ поставиха под съмнение версията за украинска или руска атака и припомниха предишен случай, който според тях е останал без достатъчно обяснение.

Цончо Ганев, "Възраждане": „Но защо се омаловажава фактът, че това нещо може да е направено от Украйна. Пак припомням, че август месец бяхме атакувани от украински дрон, и то в изключително важна точка за България, а именно от газоразпределителните ни точки, свързани в цялата ни енергийна система.“

На исканията за свикване на КСНС премиерът Румен Радев отговори, че решението е на президента, а правителството работи оперативно с всички възможни институции по случая.

Румен Радев, министър-председател: „Дали ще се свика Консултативен съвет за национална сигурност, зависи от президента Йотова. Но вие сами виждате, че това вече е обект на политически спекулации, когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малоумни теории. Аз ги съветвам първо да четат повече, да питат там, където ни е ясно, тогава да говорят, така че има голям риск този Консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с целта цялата тази ситуация.“

В късния следобед държавният глава Илияна Йотова обяви, че свиква КСНС утре в 13.00 ч.