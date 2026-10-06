Президентът свиква КСНС заради морската сигурност на България
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност заради атаката с дронове срещу кораби в български води в Черно море. Това съобщиха от пресцентъра на президентството. Заседанието ще се проведе на 7 октомври, сряда, от 13.00 часа.
Темата е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.