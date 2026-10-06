Пожар с голям фронт гори между ямболските села Странджа, Воден и Горска поляна

Пожар с голям фронт гори между селата Странджа, Воден и Горска поляна в община Болярово. Огънят е обхванал първоначално сухи треви и храсти, но в навлязъл и в горски фонд.

Обявено е частично бедствено положение за община Болярово, задействана е системата BG-Alert заради силно задимяване в района. В момента на терен работят 12 пожарни автомобила, помагат доброволци и горски служители. В гасенето се е включил и хеликоптер. Единият от фронтовете вече е локализиран.

Вероятната причина за избухването на пожара е неизправна селскостопанска техника.

Вижте прякото включване на Елица Хаджиколева.