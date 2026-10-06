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Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал. Премиерът Румен Радев свика среща с институциите след инцидента в Черно море. Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона, коментира той. Президентът Илияна Йотова свиква КСНС заради морската сигурност на България
В развитие

АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Премиерът Радев за атаките с дронове: Въпросът е поставен и в ЕС, и на ниво НАТО

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
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Снимка: БТА
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Премиерът Румен Радев определи поразяването на двата търговски кораба като абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона и грубо погазване на морското и международно право. Радев е обсъдил ситуацията във видеоконферетен разговор с лидерите на държавите от Евросъюза, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. В Министерския съвет беше проведено съвещание с минстри, представители на президентството и службите за сигурност.

Атаката срещу двата търговски кораба в българското икономическо пространство в Черно море е променила дневния ред на видеоконферетна среща на премиерите от страните членки на ЕС с Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща. Румен Радев е запознал колегите със случилото се през нощта.

Румен Радев, министър-председател: „Изложих всичко това, което се случва в момента в нашата изключителна икономическа зона. Изключително обезпокоително, това е факт. Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували корабите.“

Радев допълни, че ударът по двата кораба е навътре в морето, на 130 километра от брега, в неутрални води, поради което няма как да бъдат активирани член 4 и 5 от договора за НАТО.

Румен Радев, министър-председател: „Не са в териториални води. Знаете, че имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния, включително беше ударен жилищен блок в Румъния. Тези въпроси се поставят на вниманието на ръководството на НАТО, там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговора. Въпросът е поставен и в ЕС, и на ниво НАТО.“

А по-рано през деня на свиканото съвещание с министрите на отбраната, вътрешните работи, транспорта и околната среда и водите, шефовете на служби за сигурност и представители на президента, премиерът коментира, че атаката срещу двата търговски кораба в Черно море е сериозна като тенденция.

Румен Радев, министър-председател: „Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското право и изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повишава още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно.“

Снимки: БТА

Премиерът повтори тезата си, че незабавното прекратяване на войната е единственото възможно решение.

Румен Радев, министър-председател: „Както вече заявих отдавна, на тази война, ако не се сложи край навреме, тя ще продължи да разширява своя пространствен обхват и да повишава риска дори до глобален конфликт. Виждаме, че войната се ожесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо.“

Радев допълни, че при първа възможност ще бъде дадена още информация за удара срещу двата търговски кораба в Черно море.

По темата работиха: Иво Никодимов, Тихомир Игнатов

#атака с дронове #Черно море #НАТО #Румен Радев #ЕС

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