Румен Радев: Атаката срещу двата кораба е била с морски и въздушен дрон

Атаката срещу двата кораба в български води в Черно море е била с морски и въздушен дрон. Това коментира премиерът Румен Радев. Той допълни, че по-рано през деня е имал видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на ЕС. Срещата била по друг повод, но той изложил случващото се.

„Изключително обезпокоително. Това е факт. Не мога да ви кажа още от коя страна са дроновете, които са атакували корабите. Единият кораб се е движел на север, този, който е потънал и за който все още нямаме информация какво е имало на борда. Другият кораб е пътувал на юг, имал е на борда си пшеница“, обясни премиерът Румен Радев.

Той обясни, че в случая атаката е била комплексна.

„Двата кораба са ударени, атаката е комплексна – и с морски дрон, и с въздушен дрон. Тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно – или са руски, или са украински.“

От думите му стана ясно, че няма няма как да бъдат задействани член 4 и 5 по договора на НАТО, защото има и по-тежки случаи на атака в териториални води.

„Ние имаме много по-тежки атаки вътре на териториални води. Имайте предвид, че това е на 130 км от нашия бряг, попада в нашата изключителна икономическа зона, но това се водят неутрални води“, обясни още той и подчерта, че въпросът е поставен."

„В Черно море непрекъснато се потопяват някакви кораби, имаме непрекъснато удари по кораби с дронове, едва ли това е най-сериозният инцидент. Но той е сериозен като тенденция, защото, както казах, когато една война не се спре навреме, тя разширява своя пространствен обхват“, коментира Радев.

Той посочи, че има дрейфащ кораб, ударен още август. Неговата система за управление е излязла от строя, екипажът е напуснал този кораб и той се носи свободно.