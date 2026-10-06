„Под прикритие“ отново превзема НДК: Втора предпремиерна прожекция преди старта на шести сезон

Броени часове остават до втората предпремиера на първия епизод от шестия сезон на сериала "Под прикритие" в зала 1 на НДК.

Снощи предпремиерната прожекция препълни салона, а билетите за нея бяха изкупени почти веднага след пускането им в продажба, което наложи и пускането на втора дата.

Телевизионната премиера на шестият сезон на "Под прикритие" е в събота, 10 октомври от 22.00 часа по БНТ1 и се реализира в копродукция между обществената телевизия и “Falconwing studio“.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ