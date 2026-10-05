Хиляди фенове гледаха завръщането на „Под прикритие“: Емоции и аплодисменти след прожекцията

Един от най-обичаните български сериали "Под прикритие" се завръща в ефира на БНТ на 10 октомври от 22.00 часа. Заради огромния интерес обществената телевизия в партньорство с Националния дворец на културата организира две предпремиери. Първата беше тази вечер в зала 1 на НДК, а втората предстои утре. Любими персонажи от сезоните досега, както и нови звездни попълнения преминаха по специален червен килим. А хиляди фенове ги посрещнаха с бурни аплодисменти.

Фенове разказаха за емоцията в нощта на първата предпремиера.

„Много обещаващо започва този сезон. С удоволствие ще гледаме, да се надяваме да е успешен.“ „Уникален беше първи епизод. С нетърпение чакам на 10-и пак да го гледам.“ „Мисля, че ще бъде доста успешен.“

Имаше и бурни аплодисменти.

След близо 10-годишна пауза най-успешният български сериал „Под прикритие“ се завърна на екран. Предпремиерната прожекция в партньорство с НДК събра хиляди фенове и любимите актьори на поколения в зала 1 на Националния дворец на културата.

Захари Бахаров, актьор: "Нищо няма да казвам, надявам се да ви видя пред малкия екран."

Юлиян Вергов, актьор: "Благодаря ви, че сте тук. Надявам се да ви хареса и до края." Михаил Билалов, актьор: "Благодаря, че сте тук, обещаваме много изненади, благодаря на всички за страхотната работа."

Ваня Николова, главен сценарист на „Под прикритие“: "Благодаря много за подкрепата. Оттук насетне този сериал е ваш." Павел Иванов, актьор: "Под прикритие" влиза в екраните на 10-и от 22.00 часа, жестоко ще е."

На червения килим преди предпремиерата феновете аплодираха любимите си персонажи от екрана, както и новите звезди, които ще се появят за първи път в шестия сезон на „Под прикритие“.

Александър Сано, актьор: "Да очакват много по-добра картинка. Все пак сме 15 години по-късно и да очакват това, което аз очаквам чисто като зрител. Умишлено не съм се запознал предварително с основната част от сюжета, за да бъда и аз изненадан. Да очакват изненади." Владимир Пенев, актьор: "Срещам малки деца. Слава на Бога, 15 години наистина минаха, откакто сме почнали. Доста сме остарели, особено аз. Но те ме разпознават все още. Знаят, че аз съм този по-остарял дядо, който се занимава с преследване на лошите."

Симеон: " От Англия чак сме дошли да гледаме. - БНТ: Гледали ли сте предишните сезони? - Всичките, по два пъти." Ангел: "Вече го чакам десет години. Няма да пропусна нито един епизод. - БНТ: Кой ви е любимият герой? -Джаро, безскрупулен."

БНТ е най-големият продуцент у нас на телевизионни филми и сериали. А шестият сезон на „Под прикритие“ се реализира в копродукция между БНТ и Falconwing Studio (Фалкън Уинг Студио) и обещава да е най-мащабният досега. Епизодите ще разкажат какво се случва с живота на героите и как се е сформирала групата на Джаро.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "БНТ - институцията, най-голям продуцент на филми и сериали. Много се радваме, че феновете са толкова много на най-чакания телевизионен сериал, че билетите за зала 1 на НДК бяха разпродадени за по-малко от два дни. Тази вечер имаме предпремиера на "Под прикритие", утре имаме втора, заради големия интерес, така че и утре могат да заповядат в зала 1 на НДК. Зрителите ще могат да видят първия епизод на 10 октомври от 22.00 часа. Преди това ще подгреем с "Всичко за сина ми" - с Димитър Рачков в главната роля. Оформяме събота вечер като вечер на българските телевизионни сериали по БНТ."

Виктор Божинов, режисьор на „Под прикритие“: "Сезон 6 се случва 10 години след сезон 5, така че смятам, че през тези 10 години са се акумулирали достатъчно нови елементи, които да бъдат разказани. България е по-различна, ние сме по-различни, някакви неща са се случили и както запазената марка на „Под прикритие“ изисква актуалност, мисля, че този път също, благодарение на сценарния екип, в крайна сметка историята е заредена именно с проблемите на днешния ден."

Магърдич Халваджиян, изпълнителен продуцент на „Под прикритие“: "Още в началото, когато се взе това решение да се работи в ретроспекция, за да разкажем началото, още тогава знаехме, че това ще е предизвикателство и си казахме: ок, за нас е важна историята, зрителят дори и да не види най-младия на света Джаро или Косъма, за него е важна историята, тоест ние наблегнахме на това да е забавно, да се видят тези стари герои и за нас беше по-важно, постарахме се с прически, грим. Ще ви издам една тайна, в момента монтираме 9-и епизод, ние още не сме завършили изцяло работата по сериала и нещата се развиват много добре."

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Ия Петкова, изпълнителен директор на Националния дворец на културата: „Изключително вълнуващо е – виждате всички хора, които са наоколо, които с нетърпение очакват „Под прикритие“, знаете, наложи се да пуснем втора дата, тя е почти разпродадена, има последни останали билети.“

Заради големия зрителски интерес обществената телевизия организира и втора предпремиера утре. Билети за нея може да се закупят както от физическите каси на НДК, така и онлайн. Специално за феновете има брандирани тениски и чаши. Телевизионната премиера на най-чакания сериал ще бъде на 10 октомври, събота, от 22.00 часа по БНТ 1.