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Тити Папазов: Българският баскетбол показа съживяване

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Чете се за: 04:02 мин.
Спорт
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Избраният за президент на БФ Баскетбол бе категоричен, че желанието му е да бъде най-добрият президент на централата.

тити папазов
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Избраният за президент на БФ Баскетбол Константин Папазов бе категоричен, че желанието му е да бъде най-добрият президент на централата. Той потвърди и амбицията си България да бъде домакин на Европейското първенство през 2033 година.

"Имах огромно предимство пред другите двама кандидати с участието ми в изборите за кмет на София. И вярвам в тези думи. Смятам, че имам огромно предимство с историята си. Когато става дума за баскетбол, смятам, че съм несравним с двамата. Независимо, че хоризонтите пред Ники Рашков са огромни. Пожелавам му да се сбъдне това, което мечтае - да вкара български отбор в Евролигата. Българският баскетбол показа някакво съживяване, а не постоянна монотонност", коментира Папазов в изказването си пред журналистите след края на близо 10-часовото Общо събрание на БФБаскетбол.

"Три пъти говорих с д-р Ганчев и му казах по повод новия спонсор на Черно море, че ще бъда безкрайно щастлив, ако на 5 октомври стана президент на федерацията, при такъв сериозен бизнесмен с изключително отношение на спорта, аз ще бъда с летящ старт", каза още той.

По повод възможността да има дела след жалби на клубове от Българската баскетболна лига, които не получиха правото да гласуват, за което говори друг от кандидатите за президент на федерацията Орлин Атанасов, Константин Папазов заяви: "Казах и преди събранието, обръщайки се към Орлин, че той е причината да има този избор по този начин днес и казах, че ще имат три места в управата. Освен това, че кампанията беше 95% позитивна, смятам, че ние тримата трябваше заедно да управляваме баскетбола. Предложих и на двамата. Убеден съм, че най-доброто решение беше ние тримата да бъдем заедно. На два пъти бяхме на път да се разберем."

"Смятам, че българският баскетбол показа различно поведение от това, което се случва в ежедневието. Не може да няма болка у аматьорите, че им бе отнет доста сериозен гласови поток. Мисля, че в тях ще надделее разумът", допълни Папазов по повод жалбите.

"Знам, че нищо не може да ме спре, в смисъл има неща не зависят от мен - да построя площадки, да построя физкултурни салони, но максимално да използвам своя авторитет и това, че съм толкова разпознаваем в българската държава е да направя всичко възможно да се увеличат максимално местата, в които децата могат да започнат да спортуват", продължи новоизбраният президент на БФБаскетбол.

Константин Папазов добави, че трябва да бъде достатъчно мъдър и смята, че фигури като Петко Маринов, Георги Глушков и Владимир Боянов са хората, които най-лесно могат да го сложат на земята. Атанас Тонев - също.

"Няма да правя компромис по принципни въпроси, но с всеки бих седнал да говоря. Не съм човек, който се главозамайва. Знам, че от утре, в добрия смисъл на думата, тежко и горко на министъра на спорта, на министъра на образованието и на всички институции, които ще искам да бъдат съпричастни към това българският баскетбол да добие допълнителен кредит на отношение, не на пари", заяви още Папазов.

Подробности вижте във видеото!

#БФ Баскетбол #Константин Папазов

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