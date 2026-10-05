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„Под прикритие“ се завръща след 10 години: Предпремиерата на шестия сезон

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Чете се за: 05:42 мин.
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Официална предпремиера на шестия сезон на „Под прикритие“ започва от 20.30 ч. в Зала 1 на НДК. Заради огромния интерес към първия епизод от новия сезон, е обявена и втора предпремиерна прожекция. Тя ще бъде утре, отново в Зала 1 на НДК. Дългоочакваната премиера на шести сезон на „Под прикритие“ няма да е само на големия екран. 10 години след последния епизод, най-гледаната криминална поредица се завръща и в ефира на БНТ 1 на 10 октомври, от 22.00 часа.

Най-дългоочакваният червен килим – близо от 10 години до реализацията на шестия сезон на най-култовия сериал „Под прикритие“. По червения килим вече влязоха едни от най-обичаните актьори на България, взели участие и в предходните пет сезона. Те обаче не пожелаха да разкрият подробности – дори дали са от добрата или от лошата страна.

Във сериала, ще се сблъскат две сюжетни линии, а именно една, която ще продължи нишката, която разказва и живота, който продължава за актьорите след сезон номер 5, а друга ще разкаже това, което се е случило при формирането на бандата.

Александър Сано, актьор: "Да очакват много по-добра картинка. Все пак сме 15 години по-късно и да очакват това, което аз очаквам чисто като зрител. Умишлено не съм се запознал предварително с основната част от сюжета, за да бъда и аз изненадан. Да очакват изненади."

Владимир Пенев, актьор: "И аз не съм се запознал. Оставям си го, за да се насладя и да очаквам. Надявам се да е също толкова добро, колкото и останалите.Срещам малки деца. Слава на Бога, 15 години наистина минаха, откакто сме почнали. Доста сме устарели, особено аз. Но те ме разпознават все още. Знаят, че аз съм този по-устарял дядо, който се занимава с преследване на лошите."

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "БНТ - институцията, най-голям продуцент на филми и сериали. Много се радваме, че феновете са толкова много на най-чакания телевизионен сериал, че билетите за зала 1 на НДК бяха разпродадени за по-малко от два дни. Тази вечер имаме предпремиера на "Под прикритие", утре имаме втора, заради големия интерес, така че и утре могат да заповядат в зала 1 на НДК. Снимките на сериала бяха започнали при предишното ръководство на БНТ, вървеше снимането на сериала и всъщност постпродукцията е почти приключила. Зрителите ще могат да видят първия епизод на 10 октомври от 22.00 часа. Преди това ще подгреем с "Всичко за сина ми" - с Димитър Рачков в главната роля. Оформяме събота вечер като вечер на българските телевизионни сериали по БНТ."

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Виктор Божинов, режисьор на "Под прикритие": "След такава дълга пауза, точно на това заглавие, мисля че е нормално да има такава атака от страна на зрителите. Очакването е голямо. За тези 10 години, за тази пауза, то не беше пауза, ние мислихме, че нещата са приключили... В крайна сметка ние узряхме за идеята, че сериалът заслужава да продължи и да се случват повече неща, влязоха две нови поколения."

Магърдич Халваджиян, изпълнителен продуцент на "Под прикритие": "Ще ви издам една тайна, в момента монтираме 9 епизод, ние сме завършили изцяло работата по сериала и нещата се развиват много добре. Това, което си мисля аз - ще видим едни поостарели герои, обаче доста поолегнали и доста по-знаещи какво искат от онези герои преди 12-13 години, които започнаха, защото и времето се промени, всичко се промени, правилата на играта се промениха и вече нашите герои не играят за малко пари, те играят за много пари."

Огромен е интересът към предпремиерата в Националния дворец на културата. Директорът на НДК заяви, че толкова голям интерес в последно време не е имало.

Днес е първата предпремиера, утре е втората предпремиера за „Под прикритие“. Все още има билети за втората предпремиера, за втората дата

А премиерата на „Под прикритие“ е на 10 октомври от 22.00 часа по БНТ 1.

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов.

#„Под прикритие“ #шести сезон #БНТ

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