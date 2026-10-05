Залози на „черно тото“ ли са мотивът за убийството на Илиян Филипов?

Залози на "черно тото" са един от възможните мотиви за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Работната версия на разследващите и подкрепяна от събрани свидетелски показания, научи "По света и у нас". През последните десет години в България има няколко разкрити схеми за "черно тото". Бяха произнесени и първите присъди за нелегални залагания.

Според част от доказателствата, които до момента са събрани, обвиненият за убийството Славчо Мегеров се е занимавал с организирането на нелегални залози за спортни събития. Трябва да се уточни, че няма данни за манипулация на спортните прояви - т.е. не може да се каже, че са уговаряни мачове. Парите са събирани за залози с цел печалба при познат резултата или класиране. От събраното до момента има данни, че Илиян Филипов е предоставял в продължителен период от време залози от по 15 - 20 хиляди евро, но не е получавал от Мегеров пълния размер на печалбата. Това е довело до дълг на Мегеров към Филипов в размер над 2 милиона евро и между двамата още преди няколко месеца е възникнало напрежение по тази тема.

На този етап няма данни да се е залагало на български футболни срещи, затива се уточнява, че не става дума за манипулиране на спортни срещи. По-скоро става дума за друг тип спортни срещи, включително и неофициални мероприятия, при които наистина залозите на черно генерират огромни печалби.

През октомври миналата година български и френски разследващи разкриха схема за манипулиране на тенис-срещи във Франция и Белгия. Тогава бяха задържани четирима българи, сред които и родните тенисисти братя Хачатрян, които вече имаха наложени доживотни забрани от Международната агенция за тенис почтеност. През 2019-та Футболният ни съюз спря правата на двама наши футболисти заради манипулиране на мачове на техния отбор и по сигнал на УЕФА за съмнителни залози. През 2016-та пък районният съд в Хасково произнесе първите три присъди за "черно тото" от по 1 година затвор условно за опит да манипулират резултатите на юношеския национален отбор на България.