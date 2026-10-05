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Залози на „черно тото“ ли са мотивът за убийството на Илиян Филипов?

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Залози на "черно тото" са един от възможните мотиви за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Работната версия на разследващите и подкрепяна от събрани свидетелски показания, научи "По света и у нас". През последните десет години в България има няколко разкрити схеми за "черно тото". Бяха произнесени и първите присъди за нелегални залагания.

Според част от доказателствата, които до момента са събрани, обвиненият за убийството Славчо Мегеров се е занимавал с организирането на нелегални залози за спортни събития. Трябва да се уточни, че няма данни за манипулация на спортните прояви - т.е. не може да се каже, че са уговаряни мачове. Парите са събирани за залози с цел печалба при познат резултата или класиране. От събраното до момента има данни, че Илиян Филипов е предоставял в продължителен период от време залози от по 15 - 20 хиляди евро, но не е получавал от Мегеров пълния размер на печалбата. Това е довело до дълг на Мегеров към Филипов в размер над 2 милиона евро и между двамата още преди няколко месеца е възникнало напрежение по тази тема.

На този етап няма данни да се е залагало на български футболни срещи, затива се уточнява, че не става дума за манипулиране на спортни срещи. По-скоро става дума за друг тип спортни срещи, включително и неофициални мероприятия, при които наистина залозите на черно генерират огромни печалби.

През октомври миналата година български и френски разследващи разкриха схема за манипулиране на тенис-срещи във Франция и Белгия. Тогава бяха задържани четирима българи, сред които и родните тенисисти братя Хачатрян, които вече имаха наложени доживотни забрани от Международната агенция за тенис почтеност. През 2019-та Футболният ни съюз спря правата на двама наши футболисти заради манипулиране на мачове на техния отбор и по сигнал на УЕФА за съмнителни залози. През 2016-та пък районният съд в Хасково произнесе първите три присъди за "черно тото" от по 1 година затвор условно за опит да манипулират резултатите на юношеския национален отбор на България.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов.

#убийство на Илиян Филипов #черно тото #Залози

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