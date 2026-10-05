Министър Шишков за оставката на директора на "Автомагистрали": Не е имало конфликт или проблем

Изпълнителният директор на „Автомагистрали“ Иван Кунев е подал оставка. Това съобщи регионалният министър по време на среща от инициативата „Регионите говорят“. Министърът уточни, че оставката е подадена по лични причини, а върху Кунев не е имало натиск.

Регионалният министър Иван Шишков заяви, че е бил изненадан от оставката на директора на „Автомагистрали“ Иван Кунев.

Иван Шишков – министър на регионалното развитие: „Не ме е информирал. Лични причини. Аз не искам да влизам в личното пространство на никого. Нито е имало конфликт или проблем.“

В писмо, изпратено до медиите от Института за пътна безопасност, представиха друга версия. Според тях върху държавното дружество е оказван силен натиск да монтира мантинели без предоставени сертификати, инструкции за монтаж, одобрени проекти и договори. От организацията твърдят, че става въпрос за съоръжения, произведени от турска компания. Преди дни от института публикуваха кадри на новомонтирани мантинели по „Хемус“, за които твърдят, че не са били укрепени.

Иван Шишков – министър на регионалното развитие: „Той със сигурност не си е тръгнал на тема мантинелите. Мантинелите, които бяха купили Автомагистрали, не са от тези, които влязоха в криминалните хроники и влязоха в речи на вътрешния министър, не на регионалния, и това е проблемно. Тези мантинели си имат сертификата и тези мантинели бяха подменени в аварийна ситуация.“

Шишков определи скандала като буря в чаша вода.

Иван Шишков – министър на регионалното развитие: „Който в момента направи цялата тази буря в чаша вода, най-вероятно може би е недоволен от факта, че вече много неща са променени в България.“

Потърсихме за коментар Кунев, но от дружеството не отговориха на запитванията ни. Подалият оставка директор се задържа на поста по-малко от три месеца, след като беше назначен от регионалния министър в средата на юли.