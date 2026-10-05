Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол

Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) на днешното Изборно Общо събрание на централата, започнало малко след 10:00 часа в София със 165 регистрирани делегати от 173, което потвърди и неговата законност.

Така той наследява Георги Глушков, който освободи позицията след три мандата и 15 години начело на БФБаскетбол и реши да не се кандидатира за четвърти мандат.

Събранието стартира с встъпителни думи на Глушков, както и с минута мълчание в памет на баскетболните личности, които си отидоха в последната година. При първото гласуване на делегатите, всички 166 присъстващи дадоха своя вот. Константин Папазов водеше след първия тур с 67 гласа, Орлин Атанасов получи 52, Николай Рашков - 46, а една бюлетина бе недействителна и така се стигна до балотаж между Папазов и Атанасов.

Във втория тур на вота президентът на баскетболния Левски - Папазов надделя над един от създателите на Българската баскетболна лига Орлин Атанасов с 93 на 67 гласа от 161 участващи, като една бюлетина бе недействителна.

Константин Папазов представи и своите предложения за членове на Управителния съвет - Петър Георгиев (вицепрезидент), Тина Димитрова, Владислава Лазарова, Росен Барчовски, Лъчезар Коцев, Орлин Николов, Милен Велчев, Александър Чобанов, Николай Лазаров, Никола Гечев, Теодоро Бабаров, Орлин Атанасов и Зоран Митов, като последният сам изяви амбиция за позицията, когато Папазов призова за един представител на опонентите от членовете на Общото събрание.

Константин Папазов е роден на 17 юли 1967 г. в София. Едно от най-разпознаваемите имена в българския баскетбол, а огромна част от живота си отдава на Левски. От 2015-а той е президент на "сините", като през годините многократно съвместява тази роля с треньорската. За последно води отбора през сезон 2024/2025, след което предава треньорските функции на своя син Александър.

Папазов има четири периода начело на Левски – 1998–2004, 2008–2015, 2017–2022 и 2024–2025. Със "сините" печели пет шампионски титли, пет Купи на България и три Балкански лиги, както и две Суперкупи на страната.

В кариерата му присъства и Лукойл Академик, с който става двукратен шампион на България и носител на Купата на страната. Работил е още с женския Академик Пловдив. Бивш президент на Славия, с който също има титла.

Папазов има опит и на национално ниво. Той е бивш селекционер на мъжкия национален отбор на България, както и на младежкия тим до 20 години. Бил е и част от треньорския щаб на мъжкия национален отбор, с който участва на Евробаскет 2009 в Полша.

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